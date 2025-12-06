Los sábados de Lomana: Inés Domecq, merecido premio al diseño español

Queridos míos, llega diciembre, y con él, esta vorágine que amenaza con devorar agendas. La mía, pobrecita, está a punto de suicidarse: no le queda un solo hueco entre tantas fiestas, compromisos, grabaciones y eventos. Si las agendas tuvieran voz, la mía estaría gritando «¡auxilio!» desde hace días. Ha sido una semana frenética: grabaciones publicitarias, platós de televisión, entrevistas en radio y esa guerra de las mil gestiones que me persigue como si fuera una campaña militar.

Pero también hubo espacio para lo chic: la fiesta navideña de LA RAZÓN, donde se reunió lo más granado de la sociedad española y del periodismo. Una noche elegante, llena de conversaciones brillantes y reencuentros con amigos que siempre alegran el alma. Entre mis amigas queridas estaba Inés Domecq, que recibió el premio por su elegancia y su creatividad. A Inés la conozco hace muchísimo tiempo, como a su hermana Mercedes, que la acompañó. Son unas jerezanas elegantísimas y con unas bellezas y porte típicos de las mujeres del sur, especialmente las gaditanas de Jerez de la Frontera. Inés ha creado una marca, IQ. No es una marca cualquiera. Todas las mujeres queremos tener alguno de sus diseños únicos y reconocibles por su estilo. Eso es lo realmente difícil de crear. Marcas hay muchas, pero tú ves un IG y ya sabes que es de Inés. Enhorabuena, te mereces este premio y muchos más.

Cayetana Rivera entregó el premio a Inés Domecq Gonzalo Pérez

En contrapartida, el miércoles me lancé al universo más joven y rompedor: los TikTok Awards. Allí, la creatividad se respiraba en cada rincón, con estilismos imposibles y una energía que nada tiene que ver con el siglo XX. Me maravillan este tipo de eventos y siempre hago un hueco para acudir a ellos. La juventud de hoy en día pisa fuerte, y quien reniega de las redes sociales corre el riesgo de quedarse fuera del siglo XXI. Hay que estar siempre actualizándose y estos espacios son imprescindibles para aprender de los demás. El momento más emotivo de la gala fue el premio a @alexroca_91, un creador con parálisis cerebral que nos regaló un discurso inolvidable. Su mujer lo leyó mientras él lo expresaba en lenguaje de signos, y aquello fue una lección de sensibilidad y fuerza que nos recordó que la creatividad también es compromiso social. Quedará grabado en mí memoria.

Y como la vida no es solo glamur, toca hablar de lo desagradable: los casos de acoso y trato denigrante hacia la mujer dentro del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Resulta repugnante comprobar cómo quienes presumen de feminismo acaban mostrando que todo es fachada. Las denuncias tardan meses en ser atendidas, y mientras tanto se perpetúa un comportamiento indigno. Todavía recuerdo la forma en que Koldo y Ábalos hablaban de las mujeres, como si fueran mercancía en Mercamadrid. Es el ejemplo perfecto de ese «haz lo que digo, pero no lo que hago» tan español.

Así transcurre mi semana: entre fiestas chic, jóvenes creadores que inspiran y políticos que decepcionan. Mi agenda sigue al borde del colapso, pero yo, queridos míos, sigo aquí, con humor y estilo, porque la vida, como la moda, hay que llevarla siempre con un toque de glamur. Les deseo a todos un estupendo fin de semana.