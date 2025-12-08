Katy Perry oficializa su relación con el expresidente Justin Trudeau con esta tierna foto juntos: "La forma en la que él la mira..."

Después de que Katy Perry pusiera fin a su relación con Orlando Bloom -una historia con idas y venidas que duró casi una década y dejó una hija en común- el escenario quedó dispuesto para un inesperado giro romántico: la cantante fue vista cenando en Montreal con Justin Trudeau, expresidente de Canadá, apenas semanas después de la ruptura.

En el lujoso restaurante Le Violon, los flashes captaron diálogo y complicidad aunque ningún gesto excesivo de cariño público. El ex primer ministro canadiense, por su parte, también arrastraba sus propios baches sentimentales: tras separarse de su esposa, Sophie Grégoire, en 2023, parece estar en una nueva fase de su vida.

Desde entonces, estos encuentros se han ido sucediendo y lo que al principio solo eran rumores hoy se traduce en una relación oficial confirmada. Ni siquiera se esconden, tal y como quedó reflejado el pasado viernes, cuando Perry posó junto a Trudeu en una imagen asumiendo el rol de una suerte de “primera dama”.

La fotografía que dio la vuelta a los tabloides de crónica social de todo el mundo recoge a la pareja durante una reunión con Fumio Kishida, quien fuera primer ministro nipón entre 2021 y 2024. El encuentro, pensado para fortalecer la relación entre ambos países, acabó acaparando la atención mediática por un motivo muy distinto: el sorprendente debut público de Perry en un rol casi institucional.

Confirmado su romance de forma casi oficial, Katy Perry se sintió preparada para compartir su amor por Trudeau ante sus más de 200 millones de seguidores en Instagram. La cantante ha publicado un álbum de fotos de su viaje a Japón, entre las que incluye algunas con el expresidente canadiense. En una, aparecen muy juntos y sonrientes, derrochando complicidad y conexión.

En otro vídeo, aparecen probando sushi, y una vez más se hace evidente que la relación entre ellos está más que consolidada. “La forma en la que él la mira…”, dice uno de los seguidores de Perry, emocionado por este inesperado romance que ha unido a dos íconos de mundos muy diferentes.

Su relación está tan afianzada que, según la revista “People”, la pareja está “haciendo planes para las vacaciones” de Navidad, sus primeras fiestas juntos. La misma fuente, además, señala que la artista está deseando “terminar” su gira para poder tener tiempo para ella. “Sin exagerar, este año ha sido una locura para ella. Ni siquiera ha tenido tiempo de pensar en su vida después de la gira”, explica. Y añade: “Ahora es madre soltera y muchas de esas cosas se aclararán el año que viene”.