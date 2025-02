La apasionada actuación de India Martínez y Will Smith en Miami

El pasado 20 de febrero, el actor Will Smith y la cantante India Martínez se subieron al escenario del Kasey Center de Miami se subieron al escenario del Kasey Center de Miami, donde han tenido lugar los Premios Lo Nuestro, para interpretar "First Love", una actuación muy comentada que no ha hecho más que avivar los rumores de romance entre los protagonistas.

Las redes sociales se avivaron tras la actuación por la química entre Will Smith e India Martínez y por la apasionada escena que protagonizaron. Además el actor regresaba a la música tras más de dos décadas sin subirse a un escenario. ''Quiero esa primera pasión, quiero esos primeros abrazos, quiero esos gritos duros, quiero ese primer amor. Otra perspectiva, misma pasión'', escribía la intérprete de 90 Minutos junto a un vídeo de la comentada actuación. Y que la química entre ambos artistas fue más que evidente sobre el escenario, encendiendo las redes sociales.

En un momento de la actuación, el protagonista de "Aladdin" se acerca tanto a la española que parece que se van a dar un beso, algo que ha llamado la atención de la prensa internacional. La polémica surge tras los rumores de crisis matrimonial entre Will Smith y Jada Pinkett.

El pasado mes de agosto, el actor actuó en la Gala Starlite en Marbella, donde se acercó a la intérprete de 90 Minutos para expresarle su deseo de grabar un tema juntos ''Cuando me lo dijo en español, casi me caigo de espaldas'', confesaba India Martínez en Despierta América. Semanas después ambos eran vistos en Ibiza. Smith y Martínez desvelaron entonces que estaban trabajando en un nuevo proyecto. ''Nada como la primera vez'', escribía la cantante en sus redes.