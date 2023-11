Un árbol que simula una cascada entre mariposas

«Imagino que el interés en el arte no empieza en ningún momento concreto. Es una manera de percibir y explicar el mundo que nos rodea», cuenta Julia Creuheras a LA RAZÓN. La artista estudió Bellas Artes en la escuela de Camberwell College of Arts de Londres, y después hizo un máster sobre codificación y arte en Goldsmiths, en Londres también. «Mi vocación siempre ha unido el arte con la robótica. Lo mágico, o el truco de magia detrás de las cosas, me causan mucha curiosidad. Supongo que tengo un pie entre dos aguas que nutren mi trabajo por igual», explica a modo de presentación la encargada del árbol navideño de Maison Valmont.

Una vez acabó la carrera se mudó a la ciudad donde nació: Barcelona, allí también desarrolla su trayectoria profesional. No obstante, la oportunidad de formar parte del «Soldarity XMAS Tree» de Madrid no se la pensó dos veces. Contaron con ella por sus habilidades y lo que transmite a la hora de plasmar sus obras, y el resultado, informan desde la propia firma, ha superado cualquier expectativa. «Para entender lo que significaba la marca Valmont fui a Madrid. Una vez allí, observé la tienda para entender qué estética tenían ellos. También los escuche y me escucharon. Tuvimos conversaciones en las que expusimos las ideas propias para encontrar un imaginario común desde el que pudiera emerger el árbol. Además, me hicieron tratamientos para que entendiera al completo la experiencia Valmont y fue algo precioso» indica Julia. Y, además, todo ello teniendo en cuenta la satisfacción propia de quien contribuye a una sociedad mejor. No olvidemos que esta iniciativa tiene su destino final en dos fundaciones madrileñas.

Las marcas de lujo muestran su faceta más solidaria con la iniciativa Solidarity Xmas Tree. Esta es ya la séptima edición que se celebra en el mundo y la tercera en Madrid. Es la ocasión en la que las grandes marcas de lujo crean y donan árboles de Navidad con el fin de recaudar fondos para causas benéficas. Alberto R. Roldán La Razón

Las ideas durante el proceso creativo que dieron lugar a este árbol que hoy podemos visitar ha conseguido el aplauso unánime. Su obra es la correlación con su experiencia. Así lo detalla: «Imagino una cascada de bolas blancas. Estarían colgando de una estructura interna invisible a simple vista. La pieza daría una sensación de ligereza elegante. Una masa efervescente y etérea. La pieza tendrá una luz brillante desde el interior que se filtra a través de las bolas haciendo que brillen y la luz se proyecte entre ellas. Es lo que la piel siente después de ser tratada y masajeada con los productos Valmont».

El mensaje es claro: Valmont permite que la luz interna de cada mujer brille a través de su piel, y esta pieza lo alegoriza. «Es la razón de que contenga mariposas doradas», pensó Julia, puesto que éstas simbolizan la libertad y la ligereza. «De hecho, las manos de los terapeutas de masajes se mueven de la misma manera que las alas de estos animales».