Asaltan la casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla, con sus hijos dentro

Aunque no se ha conocido hasta hoy, la casa de Sergio Ramos y de Pilar Rubio en Sevilla ha sido asaltada con sus cuatro hijos dentro, según publica Abc. Los ladrones entraron en la vivienda en busca de joyas, dinero y relojes de lujo, y ni la cuidadora ni los menores sufrieron ningún daño.

El suceso tuvo lugar en la noche del pasado 20 de septiembre, coincidiendo con el partido de Champions League que enfrentaba al Sevilla contra el Lens. Ramos disputaba el encuentro y la presentadora estaba en Madrid asumiendo sus compromisos profesionales.

No se sabe si los ladrones consiguieron su botín, o si salieron huyendo al darse la voz de alarma. Por el momento, los protagonistas no han roto su silencio y el caso está siendo investigado. No es la primera vez que Sergio Ramos sufre un robo de estas características. En 2012, fue su casa de Madrid en el barrio de Conde Orgaz la que estuvo en el punto de mira de los ladrones. En aquella ocasión fue René, hermano de Ramos, el que ahuyentó a los asaltantes.