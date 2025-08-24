Blas Cantó, operado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico: "Me he cortado el tendón de Aquiles"

Blas Cantó ha sufrido uno de los sustos más grandes de su vida. Mientras se encontraba de reformas en casa, el artista se cortó el talón de Aquiles, motivo por el que tuvo que ser intervenido de urgencia. Ha sido el propio cantante el encargado de desvelar lo ocurrido y actualizar su estado de salud tras su operación.

Un aparatoso accidente

"Ayer le dije a unas señoras que me pidieron una foto que, como viajo tanto, mis vacaciones suelen ser en casa tranquilo. Pues dicho y hecho. El resto del verano lo voy a pasar de vacaciones en casa, sí señor. Pero antes he pasado por un hotel de lujo llamado hospital", comenzaba diciendo Cantó. "Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina. Bien, pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles. Rollo 'Destino Final. Super random", desvelaba el artista.

Blas Cantó en los premios de la Academia de la Música David Jar La Razón

Una vez intervenido, actualizó su estado de salud, tranquilizando a todos sus seguidores: "¡Todo en orden! Ya me hicieron el Frankenstein y por la mañana me dan el alta. Gracias a todo el mundo que me ha escrito y me ha 'acompañado. Vuestros mensajes me han llenado de buena energía. ¡Nos vemos pronto! Aunque sea escayolado y con muletas, pero juro que nos vemos pronto. Os amo".

Ya en casa recuperándose

Blas Cantó ya se encuentran en casa recuperándose de su intervención. Ahora, tiene una larga recuperación por delante y tendrá que guardar reposo un tiempo. "Ya me han dado el alta y… ¡A casa! Reposo, nada de apoyar el pie malo y en diez semanas me ponen una bota ortopédica para ir empezando la rehabilitación", revelaba el artista murciano.