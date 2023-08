Así es la cabaña en la que Daniel Sancho descuartizó a Arrieta

Se ha declarado culpable del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Daniel Sancho no ha dudado en confesar el crimen y también que se sentía "rehén", como en "una jaula de cristal", del cirujano plástico de origen colombiano. El hijo de Rodolfo Sancho viajó a Tailandia y se hospedó en una cabaña, en Haad Salad Villa, un sencillo resort donde ambos hombres se hospedaban tras haberse conocido un tiempo antes a través de Instagram.

Se trata de un sencillo resort donde ambos estaban hospedados en la habitación B.6, de 32 metros cuadrados, y que actualmente está acordonada por la policía tailandesa que continúa buscando pruebas y restos de lo allí ocurrido.

Las reservas en el resort no han bajado ni si quiera se han cancelado tras conocerse el crimen allí ocurrido. Una vez confesado el crimen, Daniel Sancho se personó allí con las autoridades para desvelar paso a paso qué sucedió antes y después del asesinato, el cual habría tenido lugar entre el 2 y 4 de agosto.

Las habitaciones del resort dan a la playa y no muestran grandes lujos. Cuentan con un balcón privado, hamacas en el exterior, baño, una pequeña cocina con nevera, tetera y un sofá próximo a la cama doble, tal y como puede verse en las imágenes mostradas en booking para hacer reservas. El verdadero valor de la zona es la playa de Koh Phangan, donde puede practicarse snorkel, y que es un lugar eminentemente turístico en Tailandia.

Sobre el crimen, tan solo se sabe la versión de Daniel Sancho, relatada a la policía al detalle. Según el hijo del famoso actor español, el chef mantuvo un forcejeo con Edwin después de que este tratara de tener sexo con él. Daniel le propinó un puñetazo y comenzó una pelea que acabó con la muerte del cirujano plástico. Una hora después, el joven se da cuenta de que Arrieta ha muerto. De momento se desconoce si se trata de un asesinato premeditado, ya que la policía investiga unas imágenes de una cámara de seguridad de un establecimiento de la zona, en la que se ve al hostelero comprando un cuchillo de picar carne, bolsas de basura y productos de limpieza, el 1 de agosto.

Tras descuartizar el cadáver, Daniel Sancho acudió a una fiesta de Luna Llena junto a dos mujeres. Al hallarse los restos humanos en un vertedero próximo, Sancho decide acudir a comisaría para denunciar la desaparición de su amigo. Aunque en un principio niega su implicación, los arañazos que tenía en el cuerpo levantaron las sospechas de los agetes. Hasta que finalmente el 5 de agosto asume la autoría del crimen. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", confesó.