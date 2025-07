Emma Raducanu desata los rumores tras animar a Carlos Alcaraz en Wimbledon

Emma Raducanu estuvo ayer apoyando desde la grada a Carlos Alcaraz en Wimbledon, desatando de nuevo los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos. La tenista disfrutó de la victoria del murciano a Rublev en el torneo y todas las miradas vuelven a estar en la pareja, siendo una de las comidillas del mundo deportivo.

Raducanu desmiente su relación con Alcaraz

Hace tan solo unos días, Raducanu fue directamente preguntada por su supuesta relación sentimental con Carlos Alcaraz. "Sólo somos amigos", respondió la mediática tenista británica con una sonrisa.

Tras perder en tercera ronda en Wimbledon contra Aryna Sabalenka, Raducanu volvió a la pista central del All England Club para apoyar al murciano desde la grada, desatando de nuevo los rumores.

Ambos tenistas serán pareja de dobles mixtos en el Open de Estados Unidos que se disputará a finales del mes de agosto. "Ella será la jefa. Yo solo voy a sacar y a apartarme del medio y la dejaré jugar. Ella cubrirá toda la pista. Yo haré cualquier cosa que ella quiera. Eso es todo", respondió Alcaraz al ser preguntado sobre su nueva pareja deportiva hace unos días y el novedoso nuevo formato que plantea que se plantea en Flushing Meadows.

Protagonistas de un spot publicitario

Más allá de formar una pareja deportiva y de mantener una estrecha relación, Alcaraz y Raducanu han protagonizado juntos una campaña publicitaria para una marca de agua.

El tenista australiano Kyrgios, al ser preguntado sobre a quién prefería, si a Carlos Alcaraz o Sinner, fue muy claro: "Elijo a Sinner porque a Alcaraz le encantan las chicas. Podría distraerse, salir demasiado de fiesta. Mientras, Sinner es más estable". "He visto sus comentarios, son graciosos viniendo de él... No me sorprende nada. Cada uno tiene su punto de vista", sentenció al murciano tras la respuesta de Kyrgios.

Mientras Alcaraz continúa su andadura en Wimbledon, todas las miradas están puestas en el español y Raducanu, mientras continúan los rumores sobre una posible incipiente relación entre ambos. Ahora, habrá que esperar a ver si la tenista británica vuelve a la grada para apoyar al murciano en los cuartos de final del torneo mañana, al igual que ha hecho en otras en ocasiones.