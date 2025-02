Lanzamiento de Jesús Calleja, en directo: misión al espacio New Shepard, en vivo hoy

El lanzamiento en la nave New Shepard de Blue Origin, propiedad del dueño de Amazon, está previsto que se realice este martesdesde Texas y tendrá lugar a las 15:45 horas. La misión del aventurero Jesús Calleja durará unos once minutos, aunque no será sencilla. Al contrario, se pueden presentar más obstáculos en un intervalo menor de tiempo. Para empezar, hay que saber que los tripulantes del New Shepard se elevarán más allá de la conocida como línea de Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.

Uno de los principales riesgos que se encontrarán los astronautas será la fuerza del motor. Con una aceleración de hasta cinco veces la fuerza de la gravedad, Calleja, de unos 60 kilos de peso, tendrá la sensación de pesar 350 kilos. Esta sensación continuará hasta que la cápsula se suelte del cohete y alcance su cénit, situado a 106 kilómetros sobre el nivel del mar. A partir de ese momento, habrá ingravidez dentro de esta.

Jesus Calleja viaja al espacio este martes en la nave New Shepard de Blue Origin, en directo