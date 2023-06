Bárbara Rey: "No le debemos nada a Hacienda"

No corren buenos tiempos para Bárbara Rey a raíz de salir a la luz que se enfrenta a una pena de tres años prisión tras acusada de un presunto delito de alzamiento de bienes.

Todo estaba previsto para que este mismo lunes la vedette se sentase en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid junto a sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr, a los que la Fiscalía imputa el mismo delito que a Bárbara.

Bárbara Rey y Sofía Cristo tras la acusación de alzamiento de bienes: "No lo entendemos" EUROPAPRESS

Hace tan solo unas horas, madre e hija han reaparecido y han aprovechado para desmentir todas las informaciones que se han contado sobre ellas en los últimos días: "Estamos bien, muy tranquilos, ya os enterareis de la realidad cuando hagamos un comunicado". Además, han asegurado que todo está en manos de sus abogados por lo que hay "determinadas cosas que no se pueden decir".

"No debemos nada a Hacienda", dice Bárbara. Es más, esta ha explicado el por qué podría haber un malentendido con el asunto: "Como todos los actores hace muchísimos años, hemos tenido problemas con Hacienda porque nosotros facturamos a través de sociedades, como han hecho todos, y luego después a persona física, porque lo cambiaron. Ahí es donde vino el tema pero se liquidó, fuimos a juicio y pagué todo. Esto no sabemos porqué está ocurriendo", expresa.

"Es algo que no entendemos y que ocurre casi siempre cuando hay elecciones o cuando se va a pagar a Hacienda". Por su parte, su hija corrobora esta versión: "O para tapar mierda y poner velos de estos". Ante todo, ambas están seguras de que pronto saldrá a la luz la verdad y no deberán pagar la condena: "Estamos tranquilas porque si lo que pone en la sentencia se cumpliera sería una cosa terrible para ellos", cuenta.

Bárbara Rey negaba hace cuatro años tener problemas con Hacienda EUROPAPRESS

"Es mucha casualidad que sale el documental, sale la serie y ahora pasa esto. Pero vamos, este tema tiene años y nosotras estamos al día con Hacienda desde hace mucho. Y que no se le ocurra a nadie no estar al día con Hacienda", explica Sofía Cristo. Además, asegura que "más se llevan otros, pero nosotros estamos al día", por lo que no le temen a nada.