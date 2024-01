Bárbara Rey habla de su recaída en el juego: "No tiene ninguna importancia"

Bárbara Rey atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. A finales del año pasado, su hijo, Ángel Cristo Jr., aireó sus trapos sucios en "¡De viernes!" y la retrató ante miles de espectadores como una mujer fría y calculadora a la que solo le importa el dinero. Estos ataques, sumados a otros problemas personales, agravaron la depresión que padece y se ha visto obligada a pedir ayuda profesional para poder seguir adelante.

Ahora, se ha dado a conocer que la vedette ha sufrido una recaída en el juego, una adicción que en el pasado le causó más de un tormento. De hecho, su hijo confesó en el mencionado programa que la vio perder "mucho dinero" en los casinos, lugares que Bárbara Rey asegura no haber vuelto a pisar, aunque sí ha sido vista en un bingo de Marbella.

De hecho, los testigos aseguran que protagonizó un altercado y que finalmente el equipo de seguridad tuvo que intervenir para echarla del local. Una versión que ella desmiente tajantemente, además de quitar importancia a su vuelta a los juegos de azar.

"Es mentira que yo vaya todos los días al bingo y es completamente falso que yo he tenido un altercado", comenzó diciendo en "TardeAR", donde también comentó, algo molesta: "No tiene ninguna importancia que yo vaya un rato al bingo a distraerme, y no creo que sea tema de comentar en ninguna televisión".

Bárbara Rey y Sofía Cristo explotan tras el presunto altercado de la vedette en un bingo Europa Press

Su hija, Sofía Cristo, estaba presente en el plató e intentó romper una lanza en favor de su madre, aunque es consciente de los peligros que conlleva que Bárbara Rey se apoye en el bingo para sobrellevar el mal momento que atraviesa: "Mi madre está en un proceso terapéutico bastante complicado, y si su vía de escape en un momento dado es irse allí. Sabiendo sus antecedentes con el juego, creo que es una alarma que quiere decir que ahora mismo no está bien. Está con depresión y es un desahogo para ella. (...) Entiendo que es noticia que mi madre vaya al bingo, aunque una adicción es una enfermedad con tendencia a recaer. Me hago responsable y doy la cara, pero quiero marcar unos límites por mi salud mental, porque esto está siendo demasiado continuo y me hace sufrir, lo estoy pasando mal".

Lo cierto es que la DJ se ha convertido en las últimas semanas en una suerte de portavoz de su madre, y la concatenación de polémicas que han salpicado a la vedette empieza a pasar factura a su hija: "Me está empezando a causar un problema psicológico. Mi madre tiene que hacer su vida pero por mucho que me preocupe no puedo hacerme responsable de casa paso que da mi madre. Ya tengo mucha carga encima".