Bárbara Rey, muy alterada, estalla con la prensa ante una posible demanda de Don Juan Carlos: "Me parece muy mal lo que estáis haciendo"

Don Juan Carlos ha decidido demandar a Corinna Larsen días después de interponer una primera querella contra Miguel Ángel Revilla. Según explicó Susanna Griso, que tiene línea directa con el Rey, el padre de Don Felipe VI reclama la devolución de los famosos 65 millones que en su día prestó a alemana y que, según ella, fueron un regalo. "Su demanda se centra en recuperar el dinero. Corinna y el entonces tesorero del Rey, Dante Canonica, convencieron al Rey para hacer un uso de ese dinero, que según Corinna era un regalo, una donación, pero no era tal. El Rey se ha sentido muy estafado por cómo ha tratado Corinna este tema y ahora quiere recuperar su dinero", desveló la presentadora de "Espejo Público" en el matinal.

Bárbara Rey, en el punto de mira

Ahora que se ha producido lo impensable y Don Juan Carlos ha dado el paso de demandar, Bárbara Rey se encuentra en el punto de mira y podría ser la siguiente. Tras salir la luz sus imágenes y grabaciones privadas en octubre de 2024, la vedette no dudaba en romper su silencio en un especial emitido en Mediaset contando su historia con el Rey.

Bárbara Rey estalla ante las cámaras por la posible demanda del Rey Juan Carlos Europa Press

Ante este posible escenario, aunque Bárbara Rey se ha mostrado muy calmada e indiferente ante una posible querella, la actriz ha reaparecido ante las cámaras tras la última denuncia de Don Juan Carlos a Corinna Larsen. Lejos de aparentar tranquilidad, la madre de Sofía Cristo ha estallado ante las cámaras al ser preguntada sobre el asunto.

Dejando claro que se encuentra "perfecta", Bárbara Rey ha protagonizado un momento de tensión con la Prensa en la estación de Atocha. "Esto ya es interior, aquí no se puede grabar. Buenos días. Hacer el favor de quitaros del medio que pierdo el tren por favor ¿vale o llamo a alguien? Quitaros del medio. ¡He dicho que os quitéis del medio! Me parece muy mal lo que estáis haciendo ¿eh? Yo siempre he sido muy educada con vosotros", ha estallado a gritos a la vedette contra los periodistas. Sin nada más que decir, la actriz ha continuado con su camino.