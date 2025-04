Susanna Griso, con línea directa con el Rey Juan Carlos, dice quién será el próximo demandado: Bárbara Rey se libra, por ahora

La semana pasada el Rey Juan Carlos puso en jaque a Miguel Ángel Revilla con una demanda presentada en su contra. Aun así, fueron muchos los que se han dado por aludidos por estas acciones legales y que esperan que no sea la única. Vaticinan una lluvia de represalias legales contra muchos nombres propios, especialmente algunos de mujer. Mucho revuelo hay sobre el paso dado contra el político cántabro y sobre si una persona “inmune ante la ley puede iniciar este proceso”. Pero ya está dado y ahora se espera que se anuncie su siguiente víctima.

Susanna Griso ya tiene muy claro quién será. Tiene línea directa con el Emérito y lo conoce bien después de haber mantenido charlas. En muchas ocasiones ha sorprendido a propios y extraños matizando informaciones o dando contexto a detalles porque tiene constancia de los pasos reales. Ahora parece tener claro quién será el siguiente en ser subido a la palestra y aunque todas las papeletas se cree que las tiene adquiridas Bárbara Rey, no será ella.

Miguel Ángel Revilla celebra su 80 cumpleaños en "El Hormiguero" Atresmedia

El Rey Juan Carlos seguirá poniendo demandas

Susanna Griso tiene claro que Miguel Ángel Revilla tan solo ha sido el más mediáticos de los señalados por el Rey Juan Carlos. Cuando salió la noticia el martes pasado fue un escándalo y todos se preguntaban el motivo de tan inesperada acción legal. A pesar de que se han dicho barbaridades sobre él a lo largo de los años, nunca había tomado tan drástica decisión. Algo ajeno a la actividad de Casa Real, que se desmarca por completo de sus impulsos. Pero también creen posible que el expresidente de Cantabria fuese tan solo el primero de muchos.

Le pide 50.000 euros por sus “expresiones calumniosas” y dice que irán destinadas a contribuir a los proyectos benéficos de Cáritas. Puestos a ellos, cuantos más aporten mejor, ¿no? La presentadora, íntima amiga de María Zurita, sobrina del Emérito, ha vuelto a apuntar a esta dirección, como ya hiciese unos días atrás. Antes era más una opinión, pero ahora parece tener la certeza absoluta de que así sucederá y que ya maneja con sus abogados iniciar nuevos frentes de batalla.

“Yo os digo que el Rey está en una nueva etapa y esta no va a ser la única. La próxima va a ir a por alguien con quien ha estado asociado”, desvela Susanna Griso, para después señalar directamente a Corinna Larsen. La que fuese su “amiga entrañable” ha vertido contra él graves acusaciones, tanto personales como en sus extraños negocios. Habló incluso de máquinas de contar billetes en Zarzuela porque sus trabajadores no daban abasto. Ahora tendrá que responder ante la justicia por sus revelaciones, en una nueva “etapa” del Rey en la que ha decidido poner en su sitio a todos sus enemigos públicos.

Bárbara Rey y Corinna Telecinco / Gtres

Dicen que la infanta Elena está detrás de esta nueva iniciativa de su padre. Susanna Griso lo descarta, pues según sus informaciones no es así: “Me apuntan a quién podría estar detrás de esa demanda y a quién le habría animado. Y no es la infanta Elena, podría ser su biógrafa Laurence Debray. Me lo dicen personas muy bien informadas”, recalca. “Se siente maltratado en ese sentido y cree que Casa Real podría hacer más, en ese sentido, para protegerle”, apunta a su vulnerabilidad ante lo que puedan opinar terceros de sus actividades.

¿Qué pasa con Bárbara Rey? ¿Tendrá su demanda?

Pilar Eyre estaba en la mañana de este lunes en ‘Espejo Público’. Al tratar el tema de las posibles demandas que están por caer del Rey Juan Carlos, se plantea también la posibilidad de que le caiga una a Bárbara Rey. La vedette también ha traspasado límites, al igual que su hijo Ángel Cristo. “Me dicen que no se ha querellado contra Bárbara Rey porque ella tiene la metralleta cargada”. ¿Y la propia Pilar? Se siente segura, porque dice saber “muchas cosas del Emérito que no publicaré nunca, él quiere saber quién es mi fuente”.