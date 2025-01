Belén Esteban, rota en lágrimas al ver un emotivo vídeo de Anabel Pantoja y su hija

La hija de Anabel Pantoja continúa ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, pero su evolución es favorable. Esto ha relajado los ambientes y su familia se encuentra mucho más optimista, ante la idea de que ya se hable de subir a la pequeña a planta o de plantearse la posibilidad del alta hospitalaria. Está avanzando poco a poco y los logros que ha conseguido en estas dos semanas que lleva de ingreso han sido los suficientes como para tomárselo con otra perspectiva. Esto ha hecho, primero, que la influencer emitiese su primer comunicado oficial a través de su perfil de Instagram para días después escribir en su cuenta de manera más íntima y personal. Lo hace a través de un emotivo mensaje en el que celebra los dos meses de vida de su hija, con la que confía que en breve volverá a casa quedando todo atrás como un susto.

Pero estos días hay un vídeo que ha cobrado especial importancia y del que hablan mucho los seguidores de la influencer. Este clip, que se ha convertido en todo un fenómeno viral, se lo ha puesto en directo a Belén Esteban. Desde el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’, la colaboradora se ha enfrentado a sus propias emociones al visualizar lo feliz que era Anabel días después de convertirse en madre, resumiendo cómo había sido la llegada de su pequeña al mundo. No ha podido contener las lágrimas: “Es muy bonito el vídeo. El vídeo es precioso”, reconocía a la vez que se secaba las lágrimas de manera disimulada. Y es que han sido dos semanas de gran preocupación, en la que toda la atención ha estado puesta en la Unidad de Medicina Intensiva del citado centro médico. Ahora que todo parece apuntar hacia el éxito, las emociones se agolpan, lo que ha tocado la fibra sensible de la colaboradora.

“Ella tiene todo preparado para que, cuando su niña sea mayor, vea todo. Me emociono, porque para mí el vídeo es.. cuando lo he visto hoy he llorado”, confesaba Belén Esteban, que siente un amor inmenso por Anabel Pantoja. Su amistad se forjó en las largas tardes de ‘Sálvame’, que continuaban con confesiones entre bambalinas. Siempre hicieron muy buenas migas: “Para la familia y los amigos cercanos, alma es también como nuestra, entonces te emocionas, porque los quieres a ellos, quieres a la niña”, reconoce, emocionada.

Belén Esteban Ni que fuéramos Shhh

Ahí, Belén Esteban guardando silencio para calmar sus adentros. Y es que sabe que cuando está dominada por sus emociones es cuando puede bajar la guardia y hablar más de la cuenta. Algo que en el ingreso de la hija de su amiga no ha sucedido. Es más, se ha llegado a enfrentar a sus propios compañeros de programa cuando han traspasado la barrera de lo oportuno, como así hizo ayer mismo con Víctor Sandoval con una acalorada discusión. También abroncando a Antonio Montero y José Manuel Parada cuando ha considerado que han sacado los pies del tiesto al hablar de Anabel Pantoja de forma crítica, cuando está atravesando el peor momento de su vida.