Primeras palabras de David Rodríguez tras el alta de su hija Alma: "Es algo que soñábamos"

Anabel y David ya están en casa con su hija Alma. Después de 18 días de ingresada en el hospital, la pequeña recibió ayer el alta hospitalaria. Fue la propia influencer la encargada de desvelar la feliz noticia a través de un comunicado oficial en Instagram.

"Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón agradecer todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días. La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener salud y vivir (...) Agradecer a los medios de comunicación, programas, compañeros, amigos y no amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé. Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3. Gracias infinitas a nuestra familia y amigos, que no nos dejaron ni un día de apoyar (no tendremos vida para pagaros todo lo que hicieron)", dice el comunicado de Anabel.

La pareja ha vuelto a la normalidad tras vivir los 18 días más duros de su vida y están tremendamente felices haber regresado a su hogar con Alma. Esta mañana, David Rodríguez ha concedido su primera entrevista en "Vamos a ver" desde la puerta de su domicilio tras el ingreso de su hija. Tal y como ha expresado el fisio, están "muy felices de estar ya en la casa, que era algo que no veíamos". "Llevábamos soñándolo 18 días. Los últimos días ya iban siendo buenos, porque la niña evolucionaba positivamente, pero lo soñado era entrar por el pueblo", ha declarado el padre de Alma en el programa de Telecinco.

Primeras palabras de David Rodríguez en "Vamos a ver" Telecinco

Poco a poco, la pareja está retomando de nuevo su vida y Anabel ya ha disfrutado de uno de sus primeros planes tras el ingreso de Alma: desayunar en la terraza de su casa. "Ni un millón de euros", ha escrito la influencer en la fotografía del story que ha compartido de su café con una tostada. Por fin, Anabel y David, ya están en casa descansando con su hija.