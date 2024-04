Belén Esteban desvela los kilos que ha perdido tras el final de "Sálvame": "Siento que estoy buenorra"

En dos meses se cumple un año del final de "Sálvame". El pasado 23 de junio el programa más famoso de la parrilla de Telecinco cerraba el telón para siempre después de más de 14 años en emisión. Pero cuando una puerta se cierra una ventana se abre y, los ocho históricos del espacio, se embarcaron en una de sus proyectos más ambiciosos de sus carreras: el docureality "Sálvese quien pueda" en Netflix.

A pesar de no haber pasado aún ni un año, lo cierto es que gran parte de los trabajadores del programa se han reubicado profesionalmente, a pesar de que sus vidas dieran un giro de 180º tras la cancelación de "Sálvame". Ahora, Belén Esteban, una de las colaboradoras más queridas del espacio, ha concedido una entrevista en el podcast "Los tres basketeros de Oscar Mayer" en la que ha hablado del gran cambio que ha experimentado tras su salida de Mediaset, y no solo a nivel laboral.

Belén Esteban Mediaset

Según ha desvelado la de San Blas, desde que finalizó "Sálvame" ha perdido unos cuántos kilos. "Este tiempo me ha venido muy bien. He perdido 7 kilos. Me estoy reseteando y me estoy poniendo buenísima para el verano", ha confesado sobre el asunto, feliz del gran momento que está viviendo en todos los sentidos de su vida. "Llevaba una XL en el bañador y ahora una M. Yo antes decía que estaba gordita y sabrosona, pero lo decía para consolarme a mí misma. Ahora es verdad que siento que estoy buenorra", ha asegurado la televisiva.

Vuelve "Sálvame"

Hoy, la productora Fabricantes Studio de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, ha anunciado Canal Quickie, un canal de streaming en directo y gratuito que estará dedicado al mundo del corazón, en el que contarán con los antiguos colaboradores de "Sálvame" como Belén Esteban, Chelo García-Cortés, Lydia Lozano, Kiko Matamoros o Víctor Sandoval. Conducido por María Patiño y con Valldeperas a los manos, comentarán la actualidad de rosa por las tardes, resucitando de nuevo el formato lejos de Mediaset, sin filtros. La fecha elegida para el estreno es el 6 de mayo, día en el que conocimos la noticia de la cancelación del espacio, coincidiendo con el primer aniversario del principio del fin de la era "Sálvame" tal cual la conocíamos.