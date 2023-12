María Patiño, sin pelos en la lengua, responde a Paz Padilla sobre sus incendiarias declaraciones sobre "Sálvame": "Detesto la hipocresía"

La última entrevista que ha concedido Paz Padilla en el podcast "Lo que tú digas" está dando de qué hablar. La humorista, que está a punto de estrenar "Te falta un viaje" en Cuatro, programa que protagoniza con su hija Anna Ferrer, está atravesando por un buenísimo momento profesional y, a modo de promoción, asistió al espacio presentado por Álex Fidalgo, donde habló larga y tendidamente sobre sus proyectos laborales y sus años en "Sálvame" . Sus declaraciones sobre el espacio que durante tantos años presentó han generado un gran revuelo mediático y María Patiño no ha dudado en responder a la gaditana a través de su perfil de Instagram.

Según declaró Paz Padilla en "Lo que tú digas", lo pasó "muy mal" y no le gustaría volver a hacer un programa como "Sálvame". "No soy la misma que llegó allí hace 14 años. Las circunstancias de mi destino me cambiaron. Yo quiero calma, para mí, la felicidad es tener calma", señaló sobre el asunto. Sobre algunas situaciones que vivió durante sus años como presentadora del espacio, la gaditana confesó que "hay cosas que te duelen en el alma. Yo optaba por el silencio, pero fue muy duro. No es bonito ir a un trabajo y no poder contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo".

La respuesta de María Patiño a Paz Padilla y sus declaraciones sobre "Sálvame" Instagram

"Yo soy un personaje. Mi manager es un vendedor de personajes, de productos, que es lo que soy yo. Pero tienes que diferenciarte del producto, porque, si no, el personaje te come. Y hay gente a la que le ha comido el personaje y no se quitan la careta", señaló Paz Padilla. Según la humorista, aguantó hasta el final porque quería demostrar su humor, que para ella es su "forma de vida". "Durante mucho tiempo pensé que tenía que estar y luego me di cuenta de que sobraba", confesó. Tras estas declaraciones, la expresentadora de "Sálvame" pidió disculpas públicamente: "Pido perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía".

Tras esta entrevista, María Patiño ha respondido a la que fue su compañera durante años en "Sálvame". Sin pelos en la lengua, la periodista ha sido muy tajante con Paz Padilla. "Amo mi profesión por encima de todo. He sido fiel y libre siempre. No tengo la necesidad de pedir perdón y menos de echar culpas a las productoras que me han contratado. Hablo cuando los tengo delante, jamás cuando desaparecen. Amo el periodismo, no re niego de la prensa. Detesto la hipocresía y sobre todo la ausencia de generosidad de Paz Padilla que, aún siendo compañera, cuando me pidió ayuda, estuve", ha sentenciado la presentadora de "Socialité" a través de un story de Instagram.