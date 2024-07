Belén Esteban da detalles desconocidos sobre el embarazo de Anabel Pantoja

Belén Esteban ha dicho en varias ocasiones que considera a Anabel Pantoja como una "hermana". La colaboradora, no ocultó su emoción cuando la influencer anunció su embarazo y fue una de las invitadas estrella en su reciente 'tender reveal', donde se dio a conocer que Anabel y su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez, tendrían una niña.

Ahora, la tertuliana ha contado algunos detalles del embarazo de Anabel. Lo ha hecho en el canal de Youtube y ha revelado que la sobrina de Isabel Pantoja tampoco sabía el sexo del bebé hasta la propia fiesta, al igual que los presentes. "Ella le dijo al ginecóloga que no dijera ni niño, ni niña, o sea... Que no se lo dijese a ella, a Anabel. Entonces solo lo sabía una amiga y ella es la que prepara lo del globo y todo. A ver, ella quería niño y David también, ¿eh?", ha contadola tertuliana.

Mientras, María Patiño ha querido profundizar sobre la última polémica de Anabel Pantoja tras compartir previamente prendas y objetivos de color azul en referencia al sexo masculino: "Es como una intención, ¿no?", ha indagado la presentadora.

Respecto a esto, la colaboradora no ha dado pie a dudas: "No, yo te digo lo que pasa. Lo que pasa es que claro, como Merche dice niño, específicamente que ella no lo sabía. Pero llama al bebé niño, pues que venga bien el niño, la Pantoja también... Pues todo el mundo le ha regalado cosas azules. O sea, ella lo que tiene son cosas pero que igual que se puede poner a un niño que a una niña. Pero es verdad que ella no lo hace con intención de despistar porque yo os juro que ella no sabía absolutamente nada", ha zanjado, poniendo fin a las especulaciones.

Preparando su casa para recibir a su "sobrina"

En el evento, que reunió a amigos y familiares cercanos de "la sobrinísima", el marido de Belén Esteban, Miguel Marcos, expresó su felicidad y tomó la palabra en el micrófono, asegurando que él y Belén tenían "la cuna en casa preparada para cuando venga Anabel a casa".

Ante esto, Belén, agregó: "Hemos quitado la mesita, la tienes en tu lado", volviendo a dejar claro el vínculo que los une con la creadora de contenido.