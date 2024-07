Belén Esteban lanza una dura advertencia a Jesulín de Ubrique: "Que lo cuente todo"

Belén Esteban ha vivido uno de los findes más inolvidables de su vida. La televisiva se desplazó a Sevilla para acompañar a su íntima amiga Anabel Pantoja y su pareja David en la fiesta organizada para desvelar el sexo el bebé que están esperando. Aprovechando su 38 cumpleaños, la sobrina de la Isabel Pantoja celebró por partida doble tanto su aniversario como su gender reveal, uno de los momentos más esperados que se ha puesto de moda entre las influencers y las futuras mamás.

De vuelta a Madrid, Belén Esteban no ha podido disimular la gran alegría que siente por saber que Anabel Pantoja será madre de una niña, justo lo que ella quería. De lo más emocionada, la de San Blas se ha sincerado ante las cámaras: "Era lo que yo quería. No he acertado, era lo que yo quería. Es que mañana es el cumpleaños de Anabel y hemos celebrado todo junto muy bonito y muy emocionante". La fiesta de la influencer estuvo marcada por las ausencias de sus familiares más cercanos. Ni Isabel Pantoja ni Kiko Rivera acompañaron a la sevillana en uno de los días más emotivos de su vida, algo que ha llamado mucho la atención. Sobre la ausencia de la tonadillera, Belén Esteban ha sido de los más tajante: "No tengo ni idea de verdad. ¿Tú crees que hemos hablado de Isabel Pantoja? Pues no".

Advertencia a Jesulín

Además, Belén Esteban no ha dudado en responder a los últimos rumores relacionados con las memorias de Jesulín de Ubrique. Parece ser que el torero estaría ya inmerso en la escritura del libro, motivo por el que la de San Blas le ha lanzado una dura advertencia. "Yo no soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer pero que cuente sus memorias, pero todo", ha expresado la televisiva, muy tajante. Bueno, ya veremos, a mí también me han ofrecido hacer series de mi vida. Que haga, que haga. Yo creo que mi vida la sabe toda España", ha declarado Belén, desvelando que ella también ha ofrecido numerosas ofertas muy jugosas para llevar su vida a la televisión.

Belén Esteban anima a Jesulín de Ubrique a escribir sus memorias, pero con una condición Europa Press

Ajena a cualquier cuestión relacionada con Jesulín, Belén Esteban no ha dejado que nada le afecte estos últimos días y se lo ha pasado en grande en Sevilla. A su llegada a Madrid, la televisiva ha celebrado por todo lo alto la victoria de España en la Eurocopa 2024 y le ha enviado una bonita felicitación al equipo en Instagram, muy orgullosa de La Roja y del merecido triunfo: "Olé mis chicos. Gracias por hacernos felices. Viva España".