Aitana le hace la pelota a Taylor Swift al llegar a Madrid: ella no responde

Todo listo para que Taylor Swift despliegue sus dones sobre el escenario del Santiago Bernabéu. La artista estadounidense ya ha aterrizado en Madrid para ofrecer dos conciertos en el templo del Real Madrid, donde 60.000 fans jalearán sus canciones, tanto este miércoles como este jueves, 29 y 30 de mayo. Muchos se han quedado sin entradas, pues su precio era tan elevado, como también limitadas su número, lo que ha dejado a miles de fans desconsolados. Pero si algo tiene la cantante más venerada del planeta es que sus fieles son incondicionales y entre sus hordas se encuentra incluso Aitana, a quien podríamos considerar la 'Taylor Swift española’, salvándose las distancias y respetando sus diferencias.

La novia de Sebastián Yatra ha querido defender a su homóloga gritando a los cuatro vientos lo orgullosa que está de su carrera musical, así como plantando cara a sus haters. Un mensaje que ha causado sensación en las redes sociales y que está hermanando a los fans de una y otra en un movimiento que se está convirtiendo en fenómeno viral. Aitana, aprovechando que su ídolo tiene dos importantes citas en Madrid, ha querido situarse en el mapa mediático y dejar buena constancia de lo que opina sobre la estadounidense. Un mensaje de admiración que ha sido muy aplaudido por todos, ahora que Taylor Swift parece haber conquistado la capital incluso antes de subirse al escenario.

“Amo a Taylor Swift con todo mi corazón y me encanta que sea la número uno del mundo y tenga a tanta gente queriéndola tanto (porque vaya carrera). Pero, sobre todo, me encanta la cantidad de gente que le molesta verla triunfar tanto… Pues ahí está y va a seguir estando, siempre”, publica Aitana en su perfil de X, otrora Twitter, consiguiendo en pocas horas más de 11.000 ‘likes’ a su mensaje, además de cientos de interacciones con sus fans. Eso sí, quien parece no haberse percatado aún de este mensaje ha sido la propia Taylor, que no ha contestado a la que podría su nueva mejor amiga en España. No es de extrañar, a diario recibe millones de mensajes como este y su tiempo se calcula en millones de euros…

Pero Aitana no es la única que ha caído rendida ante el talento de Taylor Swift y que ha aprovechado su visita a Madrid para demostrarlo públicamente. Ya lo hizo antes Alejandro Sanz, concretamente ayer martes, cuando le dio personalmente la bienvenida a la cantante a través de las redes sociales. Lo hacía presumiendo de haber podido compartir con ella el mismo espacio, con una fotografía de ambos sonriéndole a la cámara: “Bienvenida a casa Taylor. España te ama”, le dedicaba con profundo amor y admiración. Parece que la estadounidense se está ganando el respeto de sus compañeros de profesión, además del ferviente amor de sus fans, que este miércoles jalearán sus míticas canciones desde el Santiago Bernabéu. También el jueves. Hay mucha Taylor aún para disfrutar.