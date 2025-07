Isa Pantoja y Asraf Beno visitan a un especialista por los problemas de salud de Cairo: "Nos vamos con muchos consejos"

El 22 de junio nació Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno. Desde la llegada al mundo del nuevo integrante de la familia, la pareja se encuentra volcada en su bebé, a pesar del complicado postparto que está viviendo la hija de la tonadillera.

Los problemas de Cairo

Además de ir actualizando a todos sus seguidores como está siendo su recuperación tras dar a luz, Isa Pantoja ha desvelado que ha tenido que visitar a un especialista por los problemas de su hijo Cairo, de apenas 15 días. "Hemos venido a la fisio pediátrica para tema cólicos y nos vamos con muchos consejos para poner en práctica", ha revelado la colaboradora de televisión.

Asraf Beno, por su parte, ha dado más datos sobre lo que le ocurre a su bebé. "Cairo le hemos llevado al fisio, que tenía un poco de cólicos el pobrecito. Le han hecho un masajito para aliviarle todos los gases, y ya está "ready"", ha explicado el modelo en su perfil de Instagram.

El postparto de Isa Pantoja

"Y cuando pensaba que no tendría mis bajones, de repente, me ha vuelto todo. Siento que me preparé demasiado para el embarazo pero nadie me habló sobre el posparto. Es una sensación de sentirme sola aunque no lo esté, de no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma", confesaba esta semana en redes la hermana de Kiko Rivera. Al igual que muchas mujeres, Isa Pantoja está viviendo un complicado postparto y sufre la dicotomía entre echar de menos estar embarazada y disfrutar de su bebé ahora que ha nacido.

Además de su recuperación psicológica, la hija de la tonadillera también ha revelado cómo cuántos kilos ha perdido tras dar a luz. "En cuanto a lo físico, puedo estar muy contenta porque ya solo me quedan 3,7kg para estar en mis 49 y empezar a subir masa muscular cuando pueda hacer ejercicio. Son los que más cuestan estos últimos", develó Isa Pantoja esta semana.