Isa Pantoja muestra su tripita 18 días después de dar a luz: “Intento reconocerme a mí misma”

Isa Pantoja ya tiene a su segundo hijo en sus brazos. Ha tenido un excelente embarazo, aunque ha vivido también sus momentos de nerviosismo, sustos y preocupaciones habituales. Pero ha podido disfrutar de las mieles de la gestación como no pudo con el primero, lo que le ha dejado cierta sensación de vacío tras dar a luz el pasado 22 de junio. El pequeño Cairo ya ilumina sus días –aunque ahora lidia con los habituales cólicos-, aunque ella lo ha vivido con cierta oscuridad al caer en una depresión postparto. Una situación que afronta con la inestimable ayuda de Asraf Beno y sus seguidores.

Instagram se ha convertido en su diario de bitácora y cada inquietud la comparte con sus fieles. Así hizo ayer mismo cuando habló de su salud mental, que no termina de remontar: “Y cuando pensaba que no tendría mis bajones, de repente, me ha vuelto todo. Siento que me preparé demasiado para el embarazo, pero nadie me habló sobre el postparto. Es una sensación de sentirme sola, aunque no lo esté. De no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé, mientras intento reconocerme a mí misma”. Así está a nivel anímico, pero también ha actualizado cómo luce físicamente tras su paso por el paritorio.

Isa Pantoja muestra cómo se ha recuperado tras dar a luz

La hija de Isabel Pantoja está lidiando con su nueva vida y tratando de encontrar el equilibro en ella misma y su entorno. No está sola, como bien sabe, aunque no sentir a su bebé dentro de ella le ha dejado una sensación de vacío. Pero mientras trabaja en este aspecto y encuentra la estabilidad que ansía, también se preocupa por cómo luce por fuera. Y es que el embarazo es un reto para el cuerpo de cualquier mujer. Recuperarse lo antes posible es la meta para muchas de ellas, fijándose sus propios objetivos.

Story de Isa Pantoja Instagram

En el caso de Isa Pantoja, parece que tiene ya cerca la meta y es que se está recuperando del parto en tiempo record: “En cuanto a lo físico, puedo estar muy contenta, porque ya solo me quedan 3,7 kilos para estar en mis 49 y empezar a subir masa muscular cuando pueda hacer ejercicio. Son los que más cuestan estos últimos”, detallaba en sus redes sociales. Pero este jueves ha dado un paso más y se ha plantado frente al espejo para mostrarle a todos cómo luce su cuerpo ahora, 18 días después de traer una nueva vida al mundo.

“Este es mi cuerpo 18 días después del parto, intentando reconocerme la verdad. Elegir ropa es… no me sirve la ropa de embarazada ni tampoco la de antes, porque me queda muy estrecha. ¿Qué decir? Los últimos kilos son los que más me están costando”, confiesa Isa Pantoja, que tiene una auténtica crisis de armario al no encontrar algo que se le ajuste a su cuerpo en transformación. Sus curvas ya no son las mismas que durante el embarazo, pero tampoco a aquellas que lucía antes de conocer la feliz espera.

Story de Isa Pantoja Instagram

Además, Isa Pantoja ha hablado sobre cómo se está recuperando de la cesárea que le practicaron para el nacimiento de Cairo. Es la segunda, pues su primer hijo, Alberto, nació por idéntica práctica: “La parte de atrás sí que estoy igual, pero lógicamente la parte de delante no es la misma. La tripa la tengo todavía muy hinchada y muy blanda. Sigo utilizando bragas altas, en fin… Lo tengo todo muy prensado para sentirme más segura”, detalla, para después ampliar información en otra imagen. “Todavía me duele la tripa en sí. Así que intento hacerme masajes muy suaves, pero con lo que no me siento nada cómoda es con la línea alba. No recuerdo cuanto tardó en irse en mi primer embarazo”, se queja. Pese a todo, reflexiona y sentencia que “reconocerme también es amor propio”.