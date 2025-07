Isa Pantoja vuelve a preocupar con un mensaje sobre el posparto: "Intento reconocerme a mí misma"

El pasado 22 de junio, Isa Pantoja dio a luz a Cairo, su primer hijo en común con su marido, Asraf Beno. Ya tenía a Albertito, fruto de su relación con Alberto Isla, convirtiéndose así en una feliz familia de cuatro. El nacimiento del bebé ha llenado de alegría al joven matrimonio, pero en el caso de la creadora de contenido, no ha podido evitar experimentar ciertos bajones desde que dio a luz. Altibajos emocionales propios del posparto que la hija de Isa Pantoja está compartiendo con sus seguidores.

“Y cuando pensaba que no tendría mis bajones, de repente, me ha vuelto todo. Siento que me preparé demasiado para el embarazo pero nadie me habló sobre el posparto. Es una sensación de sentirme sola aunque no lo esté, de no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma”, ha explicado en su último post en redes sociales.

El complicado posparto de Isa Pantoja

Pantoja sufre la dicotomía entre echar de menos estar embarazada y disfrutar de su bebé ahora que ha nacido. Reflexiona sobre la fugacidad del tiempo y lamenta “lo rápido” que ha pasado su estado de buena esperanza, en el que disfrutaba sentir que ella y su hijo eran un solo ser.

Asraf Beno con su hijo Cairo e Isa Pantoja Instagram

Eso sí, Pantoja también tiene una razón para sonreír. La influencer ha compartido sus progresos en cuanto a su físico tras dar a luz, aunque asegura que todavía le quedan unos pocos kilos por perder para recuperar su peso anterior al embarazo: “En cuanto a lo físico, puedo estar muy contenta porque ya solo me quedan 3,7kg para estar en mis 49 y empezar a subir masa muscular cuando pueda hacer ejercicio. Son los que más cuestan estos últimos”.

La indiferencia de Isabel Pantoja

Aunque los altibajos que Isa Pantoja está experimentando tras dar a luz son totalmente normales en el posparto y suelen desaparecer pasadas unas semanas, en su caso tampoco ayuda la complicada situación que atraviesa con su madre.

Están totalmente distanciadas desde hace más de un año, y la tonadillera no se ha preocupado en ningún momento por el embarazo de su hija, el parto o su nuevo nieto. Al menos, no se lo ha hecho saber.

Una indiferencia a la que Isa Pantoja está acostumbrada, pero que no por ello se hace menos dolorosa. La joven atraviesa un momento de profundos cambios en el que la mayoría de mujeres cuenta con el apoyo de su madre, una figura indispensable pese al férreo consuelo que le aporta su marido, la familia de este y sus otros seres queridos que sí están junto a ella.