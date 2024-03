Boris Izaguirre se pronuncia por primera vez tras la razón de la reaparición de Genoveva Casanova

La situación de Genoveva Casanova sigue despertando gran interés mediático desde que saliera a la luz el reportaje fotográfico que sitúa a la socialité como algo más que una amiga del rey Federico X de Dinamarca. La última semana ha sido especialmente intensa desde que llegaran imágenes de Genoveva Casanova tapada por una manta en el plató de Antena 3 en el que ya se ha comenzado a grabar ‘El Desafío’. Fue a su salida del set de grabación cuando las cámaras se percataron de su presencia tras 133 días desaparecida, algo de lo que no han tardado pocos personajes públicos en pronunciarse.

Genoveva Casanova ocultándose Espejo Público

Este viernes algunos de los rostros más conocidos de la actualidad mediática se pusieron sus mejores galas para asistir al XVI aniversario de la Fundación Isabel Gemio, que pone todos sus esfuerzos en financiar proyectos de investigación para lograr un tratamiento en enfermedades poco frecuentes que se denominan como “raras”. Isabel Gemio, reconocida periodista, no ha sido la única que en los últimos años ha querido mostrar su apoyo a causas sociales.

En esta ocasión fueron las cámaras de Europa Press las que pudieron recoger el testimonio de Boris Izaguirre que, si bien no ha podido asistir a todos los aniversarios, ha estado presente siempre que ha podido para apoyar a la Fundación: “Yo creo que todas esas iniciativas y fundaciones son importantes. Lo único que quizás a veces te afecta un poco lo personal que son las razones por las que esas fundaciones han echado a andar. Pero hay que saber entender que para muchas de las personas que establecen esas fundaciones, la herida que han sufrido las sanan. Ese concepto yo creo que es muy interesante de entender”.

Dejando a un lado las causas sociales que los han reunido en una gala tan señalada, también se le ha querido preguntar por las imágenes en las que se mostraba, o se intuía, el regreso de Genoveva Casanova tras sus polémicas imágenes con el rey Federico X de Dinamarca. Aunque no ha querido volver a mostrar su opinión sobre lo acontecido, sí ha defendido a la modelo reafirmando que sus motivos tendrá para ello: “Me imagino que en su momento reaparecerá. Estaba en Sevilla, ahora por Madrid también, pero no tenemos bueno, la verdad que no sé, me imagino que Genoveva tendrá sus razones y también tendrá sus razones para reaparecer”.