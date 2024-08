Borja Bohórquez Domecq suspende su boda con su novia: todos los detalles

Ocho meses después de que Juan Ortega cancelase in extremis su boda en Jerez la historia se vuelve a repetir en la localidad gaditana. Borja Bohórquez Domecq ha suspendido su boda con Carmen, su pareja desde hace años, a escasos días de pasar por el altar.

En un principio, el próximo 31 de agosto iba a ser el enlace matrimonial del hijo del ganadero Fermín Bohórquez y Mercedes Domecq y su novia en la iglesia de San Mateo de Jerez y, posteriormente, la celebración en la finca familiar La Peñuela. Desde hace quince días, los más de 400 invitados a la boda han comenzado a recibir una desconvocatoria del evento.

"Fue a finales de julio cuando nos informaron de la suspensión. La fecha era complicada y por eso tuvimos que organizar con tiempo la posibilidad de estar en Jerez y buscar alojamiento el 31 de agosto. La decisión ha sido por parte del novio, y no han dado razones. Nos sorprendió, pero cuando pasan estas cosas es por falta de seguridad en lo que vas a hacer", cuenta uno de los invitados al enlace a "Vanitatis" sobre lo ocurrido.

La boda se ha cancelado de manera definitiva y, de momento, nadie quiere entrar en detalles. Según ha desvelado "Vanitatis", parece ser que Borja está pasando unos días en el norte de España y que fue él quien tomó la decisión la decisión, después de haber celebrado incluso su despedida de soltero, tal y como detallan en el anterior medio citado. Días después, el hermano de Sol y Mercedes Domecq cambió de opinión y comenzó a comunicar a los invitados su decisión, incluso a los que aún no habían recibido la invitación.

"Ellos han vivido su noviazgo de forma muy discreta, por lo que dudo mucho que vayan a dar explicaciones públicas de nada. Lo más probable es que, en el último momento, la diferencia de edad de la pareja haya pesado, y que Borja, que está cerca ya de los 50, ante la inseguridad de una decisión tan importante en su vida, haya decidido replantearse dar el paso porque piensa que el matrimonio es para toda la vida", declara un amigo cercano a "Vanitatis" sobre los motivos por los que el novio podría haber tomado esta dolorosa decisión. De momento, ninguno de los protagonistas ha dado explicaciones en público y no parece que esté en sus planes hacerlo.