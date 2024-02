Carla Pereyra se reivindica más allá de su relación con Cholo Simeone: "No necesitamos encasillar a una mujer como "mujer de""

Carla Pereyra ha ejercido esta mañana de madrina en la inauguración de la nueva clínica de Instituto Médico Láser situada en el corazón de Chueca. Emocionada por haber sido la elegida para la ocasión, la modelo ha atendido a la prensa y ha respondido a diferentes cuestiones relacionadas con el mundo de la belleza y su vida profesional y sentimental.

Como ella misma ha reconocido, el secreto de su belleza reside "hidratante, serum y tónico". "También soy muy constante, mi cuerpo ha cambiado con los años, tal vez porque empecé a hacer deporte hace 10 o 12 años, y eso ha influido en mi estructura, en mi piel y en mi cuerpo. Sentirte bien contigo te da seguridad, pero tiene que ser un acto de amor propio, no desde nada que venga de fuera", ha declarado, haciendo un alegato sobre quererse a uno mismo, algo fundamental para nuestro bienestar.

Además, Carla ha confesado que su marido, Cholo Simeone, ha influenciado a la hora de mejorar sus ánimos. "Desde que estoy con él hago más deporte. Yo siempre digo que llegó a mi vida y me mejoró en todo. De eso trata las parejas sanas, que te ayudan a cuidarte, a respetarte y en eso, mi marido y yo, somos muy compañeros", ha expresado sobre el entrenador, deshaciéndose en halagos.

Ambos conforman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional e internacional y acaban de celebrar 10 años de amor. Para la modelo, la clave de su relación es "el amor, la comunicación, el respeto hacia el otro es fundamental: sus tiempos, sus gustos. Al final que se interesen por ti, que estén pendiente es bonito". Eso sí, de momento, no piensan en ampliar más la familia: "Aunque en estos momentos tengo tantas amigas embarazas que nunca se sabe. Pero soy consciente de que los niños necesitan su tiempo, y en estos momentos estamos muy bien, con muchos proyectos laborales. Cuando las cosas están equilibradas, hay que cuidarlas".

Carla Pereyra durante la inauguración de la nueva clínica de Instituto Médico Láser de Madrid Cortesía

Sus hijas han heredado la misma pasión por el deporte que sus padres pero Carla prefiere que no se dediquen al futbol. "Hay demasiado futbol en casa, mejor gimnasia rítmica. Está claro que él vive y respira futbol y las acompañaría, pero hoy en día las niñas están muy bien en gimnasia", ha confesado la modelo.

Sobre sus próximos proyectos profesionales, la argentina está centrada en su próxima empresa inmobiliaria que ya está en marcha, además de las galerías de arte en las que está involucrada desde hace un tiempo. "Me lleva tiempo la labor administrativa de las empresas , pero es algo que me encanta. Al final una evoluciona y crece. Hoy en día no necesitamos encasillar a una mujer como "mujer de" o "novia de". Cuando lo veo publicado pienso que yo soy mucho más que eso. No hay que poner títulos a las personas y eso lo debemos inculcar a las nuevas generaciones". Aún así, ha afirmado que le encanta ser la mujer del Cholo y que lo vive con mucho amor.