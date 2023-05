Carlos Baute, afectado, hace público su mal momento personal: "Mi prima hermana tiene cáncer"

Este martes, numerosos artistas del panorama musical se reunieron en Madrid en una cita solidaria de Cadena Dial en honor a la esclerosis múltiple, una enfermedad que cada vez afecta a más personas. Entre ellos, se encontraba en artista Carlos Baute.

Carlos Baute en el último evento de Cadena Dial Gtres

El venezolano ha opinado sobre uno de los temas de la semana, que no es otro que la confesión de su compañero, Alejando Sanz, verbalizando que entre otras cosas que "no se encuentra bien" y que "está triste": "Es normal que esté triste. Estamos pasando momentos complicados, y al final la salud de cualquier familiar es que es lo más importante. A Alejandro le admiramos, le queremos y espero que no sea grave y que siga adelante", ha comenzado diciendo.

Más triste de lo habitual y con la mirada diferente, Baute ha confesado que él también se encuentra atravesando una etapa delicada: "Justo ahora estamos nosotros también estamos pasando un momento complicado de salud. Mi prima-hermana tiene cáncer yes una persona muy joven. Nuestra vida al final es una montaña rusa...", expresa visiblemente emocionado.