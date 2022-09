Carlota Corredera se niega a desvincularse de Rocío Carrasco en su regreso a Telecinco: “Siempre estaré en su equipo”

Seis meses después de su salida de ‘Sálvame’, Carlota Corredera vuelve a televisión. Y lo hace por todo lo alto, presentando el programa ‘¿Quién es mi padre?’, que se estrenará próximamente en Telecinco.

Un esperadísimo regreso sobre el que la periodista ha hablado por primera vez en la entrega de los Premios Chicote en la capital. La presentadora ha explicado cómo afronta esta nueva e ilusionante etapa después de seis meses en los que, asegura, ha podido “descansar, desconectar y estar con mi hija y con mi marido”. Algo que, reconoce, le hacía mucha falta.

“No se me ha hecho largo. Es de privilegio el parar, pensar en el futuro, en lo que ha pasado, lo que has hecho. Para mí ha sido un lujo hacerlo y poder disfrutar más de la familia, y he sentido el cariño de la gente tras anunciar mi regreso”, confiesa.

Carlota Corredera en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Una vuelta que afronta “con fuerza, responsabilidad, gratitud, y muchas ganas de que guste porque es un honor formar parte de un trabajo tan minucioso como el que han hecho en el programa”. Eso sí, ante la curiosidad que despierta el formato, lamenta que “aún no os puedo contar nada, pero me apetece. Soy muy apasionada y voy a estar cómoda en ese formato”.

Aunque el nuevo programa que presenta nada tiene que ver con las polémicas que sacuden a la familia de Rocío Jurado, Carlota Corredera ha vuelto a dejar claro que “yo siempre estaré en el equipo de Rocío Carrasco, siempre”, y ha señalado que su amiga está deseando verse las caras con Ortega Cano en un plató: “Ella está preparada para hacerlo y para ella es bueno”.