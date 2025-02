Los mensajes de móvil de María Teresa Campos desde el más allá: “Un beso desde el infierno”

María Teresa Campos perdía la vida el pasado 5 de septiembre de 2023, sumiendo en la tristeza a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. También al resto de su familia, así como cientos de amigos y compañeros de profesión que siguen manteniendo su memoria siempre viva. Pero lo macabro ha llegado este martes, cuando se ha denunciado que también estaría vivo su número de teléfono personal, a pesar de que se dio de baja tras su fallecimiento. Así lo ha asegurado Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’ en el plató de ‘TardeAR’, tras haber recibido mensajes de muy mal gusto desde el móvil de la presentadora. Mensajes de texto que le llegan desde el número que tenía agendado en su listado como el que pertenecía a María Teresa Campos, que un año y medio después de su muerte vuelve a activarse de forma misteriosa.

Las hijas de María Teresa Campos, Carmen Borrego (i) y Terelu Campos (d), a su llegada al tanatorio de La Paz de Tres Cantos donde ha quedado instalada la capilla ardiente de la periodista María Teresa Campos, fallecida este martes a los 82 años en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Daniel González Agencia EFE

El también colaborador del programa de Telecinco ha explicado que tenía una relación fluida con la abuela de Alejandra Rubio. Pese a su muerte, no había borrado todavía su contacto. Su número de teléfono había sido dado de baja por sus hijas tras su fallecimiento y no pertenece actualmente a ninguna persona. Él lo ha certificado. De ahí que no se explique cómo le han llegado unos mensajes de SMS desde ese número. Pero también le inquieta lo que dicen en ellos: “Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor”. Pliego no daba crédito y no dudó en responder rápidamente a quien estuviese gastándole tan macabra broma. Le preguntó quién era y cómo había conseguido su contacto, a lo que le contestó con “un beso desde el infierno”.

Lo que más ha inquietado al periodista es que el primer mensaje que recibió le recordó mucho al trato que tenía con María Teresa Campos: “Me ha sobrecogido que se dirigiera a mí como se dirigía ella”. Algo que no solo lo piensa Luis Pliego, sino también lo corrobora su propia hija, Carmen Borrego: “Si mi madre estuviera aquí, podría haberlo enviado. Ella sí lo hubiese escrito”. Podría pensarse que quien se ha hecho pasar por ella se preocupó en leer las conversaciones previas entre ellos para saber en qué tono dirigirse. Pero lo curioso es que entre ellos siempre se hablaban por WhatsApp y los mensajes se enviaron por SMS, vía que nunca utilizaron, por lo que carece de historial de conversaciones.

“Me ha dado un vuelco al corazón. Se me ha puesto la piel de gallina, pero tengo claro que alguien lo está haciendo con un método. Me parece de muy mal gusto y la persona que lo haga no debe dormir tranquilo”, ha asegurado la hija de María Teresa Campos, dispuesta a saber quién le está gastando tan pesada broma. Y es que dudan que si pudiese ponerse en contacto con alguien para tener unas palabras amables, no eligiese como destinatario a una de sus hijas u otro ser querido o, quién sabe, decirle un par de cosas a Bigote Arrocet que se quedasen en el tintero.