Carmen Borrego responde a su hijo y la decisión que ha tomado con su nieto: "Es lo único que voy a decir"

José María Almoguera ha protagonizado la última portada de la revista "Lecturas". El hijo de Carmen Borrego ha concedido su última entrevista antes de entrar a "GH Dúo" y, en ella, el joven ha vuelto a hablar de su madre, desvelando la decisión que ha tomado con su hijo y que afecta directamente a la hermana de Terelu. Tal y como ha desvelado Almoguera, Carmen no verá al bebé mientras esté concursando en Guadalix. " Si no estoy yo, el niño no va a ir", explicó el nieto de María Teresa Campo. Aunque la cosa está "bien", "ahora mismo ese tema está bien. Ella está viendo al niño. Pero lo llevo yo. Y lo voy a seguir llevando yo".

Sobre esta decisión, Carmen Borrego se ha pronunciado ante las cámaras, respondiendo a las últimas declaraciones de su hijo sobre la postura que ha tomado respecto al bebé. Muy conciliadora, ha declarado que "no voy a opinar de una entrevista que no he leído. Ya lo dije en su momento que no voy a hablar de un menor, pero estoy contenta de que mi hijo haya cambiado de opinión. Sabéis que le veo y es lo único que voy a decir".

"En una entrevista se habla, y luego se sacan los titulares. Lo de si no cambio de alimentación volveré a lo mismo me parece una soberana estupidez. Me trae sin cuidado", ha añadido sobre las declaraciones de su nueva imagen. "Mi conciencia la tengo muy clara, cuando pongo mi cabecita en la almohada duermo profundamente", ha sentenciado la televisiva, respondiendo a José María que, según él, su madre no la tiene. "Él la tendrá a ratos a lo mejor y otras veces... cuando tenemos un problema familiar hay momentos en los q lo tenemos más claro y otros menos claro", ha sentenciado, intentando no ser muy dura con José María. "Yo sigo metiendo la pata, como no va a meter la pata él... Me pasa a mí que yo hablo de cosas y luego lo ves en un titular y te duele porque no lo has dicho con esa intención. Y si hace una entrevista lo lógico es que le pregunten por su madre".

"Entenderéis que no voy a incendiar. Hace tiempo que estoy en otro punto de mi vida respecto al conflicto con mi hijo. No voy a ir en contra de él. Lo único que me importa es solucionar el conflicto con mi hijo. Entiendo que opinéis, pero no voy a participar de ello porque es la única manera de tener la conciencia tranquila", ha expresado le televisiva. A pesar de las palabras de José María, Carmen ha vuelto a salir en defensa de su hijo, explicando que "aparte de ser personaje es un chaval que ha trabajado honradamente detrás de las cámaras muchísimos años. Y ahora ha tomado otro cariz en su vida y está haciendo otras cosas, pero no podemos decir que ha vivido solo de eso pq no es verdad". "Hay un momento que uno decide dar ese paso porque es complicado y estoy convencida de que llegará un momento que todo se tranquilizará y volverá a trabajar de lo que sabe. Y repito que no voy a incendiar", ha finalizado sobre el asunto.