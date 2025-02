Última hora de Anabel Pantoja: David Rodríguez se despide de Gran Canaria

La investigación iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por las lesiones que presentaba la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez a su llegada al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria continúa abierta en los Juzgados de Instrucción 4 de San Bartolomé. Este órgano aceptó la competencia para hacerse cargo de la investigación por la presunta comisión de un delito de maltrato familiar.

A la espera de resolución, la pareja vive con angustia estos momentos y las muestras de agotamiento son cada vez más evidentes. Esto no impide sus esfuerzos por transmitir una imagen de serenidad y equilibrio familiar, sobre todo por parte de la sobrina de la tonadillera a través de sus redes sociales, donde ha encontrado su principal refugio emocional. Poco a poco, la influencer va retomando su costumbre de compartir sus planes y cada detalle de su vida. Todo ello no hace más que aumentar la expectación y el análisis con lupa de cada uno de sus movimientos.

Anabel Pantoja y David Rodríguez De Viernes

La última incógnita es de qué manera la investigación está pasando factura a la pareja. El entorno se ha ocupado de avivar los rumores de separación y, por ello, la contratación de forma individual de diferentes equipos de abogados para ocuparse del caso ha sido interpretado como una muestra más, en lugar de una medida corriente en este tipo de procesos.

A este distanciamiento sentimental, que sale de la especulación, se suma ahora la distancia física obligada por el inminente traslado de David Rodríguez a su Córdoba natal por motivos laborales. El fisioterapeuta podría haber agotado ya la baja por paternidad y tiene que reincorporarse a su puesto en la clínica donde ejerce su profesión.

Anabel Pantoja y David Rodríguez, con su hija en una terraza Gtres

¿Tienen fundamento los rumores de separación? Según ha anunciado el programa "Fiesta", los problemas están haciendo mella en cada uno de los miembros de la familia y una de las primeras perjudicadas sería la relación entre Merchi, madre de Anabel, y David. "David, en su declaración ante el juez, contó algo que a Anabel, y en especial a Merchi no le hizo ninguna gracia. Me cuentan que Anabel, por ser su pareja, no le dio más importancia, pero que Merchi sí que se lo habría tomado especialmente mal", explicó la colaboradora Marisa Martín Blázquez.

En las últimas imágenes compartidas por Anabel, la pareja, que ha aprovechado la buena temperatura canaria para organizar una reunión con su círculo más íntimo, aparenta vivir relajada. De nuevo, la influencer hace partícipe de su estado a sus dos millones de seguidores con una frase que delata su imperiosa necesidad de aceptación: "En la sala de espera todos soñábamos con esto. Aquí faltan muchos más. Solo puedo dar las gracias por estar ahí siempre".