Caso Daniel Sancho, en directo: últimas noticias sobre el hijo de Rodolfo Sancho, encarcelado en Tailandia

Han pasado ya ocho días desde que Daniel Sancho acabara de forma macabra con la vida de Edwin Arrieta y la familia del cirujano plástico colombiano está desolada. No entienden qué pudo llevar al joven madrileño a cometer un acto tan atroz y piden que se haga justicia con su hijo, aunque no saben si las fuerzas les van a acompañar: "Mi diosito nos va a dar resistencia para aguantar este golpe. Imagínate, estoy destruido porque yo pienso que mi hijo lo era todo. Él lo era todo en esta casa. Los mensajes le llegaban y tampoco me los respondía y ahí fue cuando mi corazón... ¡No hombre, qué va! ¿Qué le pasará a mi hijo? Y ahí fue cuando me puse mal. No, no... que se haga justicia para ver si me lo pueden aunque sea mandar así... Eso es fuerte", comentaba el padre de la víctima al programa de Cuatro "En boca de todos".