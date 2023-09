Caso Daniel Sancho: un vídeo filtrado y el galimatías judicial tailandés

En su segundo día de visita a Daniel Sancho en la cárcel de Koh Samui, su padre, Rodolfo Sancho, ha matizado sus palabras del miércoles cuando se dirigió a los que «creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. No van a conseguir lágrimas». El actor aseguró ayer que «en ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío ni duro». «Sabéis que en realidad yo siempre he tenido una sonrisa para la prensa», explicó ante los periodistas congregados a la salida del centro penitenciario. Además, ha justificado la dureza de su imagen y palabras «en que es un mecanismo que yo uso para mantenerme fuerte, sentirme firme y para ayudar a mi hijo».

Rodolfo Sancho, tras su primera visita a Daniel Sancho Gtres

Mientras, la controvertida investigación policial en curso sigue provocando un gran debate en los medios de comunicación internacionales y en redes sociales. Ahora, uno de los abogados de referencia, Marcos García Montes, que se ocupa de la representación legal del chef de 29 años, autor confeso del crimen, se ha pronunciado tras conocer la repercusión de la filtración de un vídeo con la reconstrucción de los macabros hechos, ocurridos el 2 de agosto en Koh Panghan. «Sorprende a un ciudadano medianamente inteligente que el abogado que tienen aquí todavía no tenga fotocopias y, sin embargo, la Policía esté filtrando constantemente el atestado. Para mí, esa supuesta reconstrucción es absolutamente nula», denunció el letrado. Unas filtraciones que reflejan la supuesta falta de voluntad de las autoridades para llevar a cabo investigaciones transparentes. El propio García Montes es consciente de que «todo el mundo» ha podido ver el vídeo. «No sabemos cómo ha salido, pero tenemos nuestras sospechas. Evidentemente es una revelación de secretos. Eso puede ser un delito, pero el problema es el contenido, que para mí es absolutamente ilícito», añadió a su salida de la cárcel de Koh Samui, donde acudió en el primer vis a vis de Rodolfo Sancho con su hijo.

Delito grave

Para conocer de primera mano el papel que el letrado español puede desempeñar en Tailandia, LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Benny Moafi, fundador del prestigioso bufete de abogados tailandés con sede en Bangkok, Ratchada. «En Tailandia, un abogado extranjero no puede ejercer la práctica de la abogacía. Sin embargo, sí puede estar presente en el lugar del incidente y durante el juicio, examinar el caso y manifestar lo que desee, pero únicamente a través de un letrado tailandés. Asimismo, puede desempeñar las funciones de traductor o fiduciario, pero no las de defensor», aclaró Moafi.

Rodolfo Sancho, en la cárcel de Koh Samui Gtres

Los extranjeros que se enfrentan a cargos penales en Tailandia son responsables de sus propios honorarios legales y deben contratar a su propio representante legal. Algunas embajadas o consulados pueden proporcionar una lista de abogados locales cualificados y que estén familiarizados con las leyes y costumbres locales, u organizaciones de ayuda jurídica que pueden prestar asistencia. Los delitos graves como el cometido por Sancho pueden castigarse con penas de prisión, multas o incluso la pena capital. Si bien la pena de muerte sigue vigente en el Reino, lo cierto es que se recurre a ella en contadas ocasiones. Se reserva principalmente para casos de asesinato o tráfico de drogas, y la decisión de ejecutarla suele tomarla el tribunal.

Demostrar culpabilidad

Por otra parte, a los delincuentes puede exigírseles el pago de una indemnización a las víctimas o a sus familias. En este país habitualmente no hay jurado y los delincuentes deben demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Además, en el sistema penitenciario tailandés, el buen comportamiento puede dar lugar a una reducción de la condena y el perdón real no está contemplado para los delitos graves.