Última hora: Cayetano Martínez de Irujo recula en su boda con Bárbara Mirjan por Genoveva Casanova

Hace dos semanas se dio a conocer en la portada de la revista “¡Hola!” que Cayetano Martínez de Irujo volvería a pasar por el altar años después de su separación de Genoveva Casanova. El aristócrata pretendería así oficializar su relación con Bárbara Mirjan, totalmente consolidada pero a la que todavía no ha dado su sitio en un círculo social muy dado a las tradiciones y ligado a valores más tradicionales.

Una buena nueva que, sin embargo, no fue recibida con la pompa y boato que normalmente caracterizan a los anuncios de compromiso de la jet. Ni Cayetano Martinez de Irujo ni Bárbara Mirjan se han pronunciado públicamente sobre el enlace, y ahora la periodista Pilar Vidal arroja algo de luz sobre este oscurantismo nupcial. Por lo visto, el duque de Arjona se está echando para atrás…

Cayetano Martínez de Irujo querría “recular”

La colaboradora de “Espejo público” ha detallado los sentimientos que han embargado a Cayetano Martínez de Irujo tras hacerse público su compromiso con Bárbara Mirjan. Por lo visto, su intención de pasar por el altar con ella no era más que una idea a futuro que compartió con sus más allegados, y no un objetivo a corto o medio plazo. “No es que no la quiera, pero se ha precipitado el anuncio del compromiso. Una cosa es verbalizarlo en tu entorno y otra es que se haga público. Insisto, no digo que no la quiera o que no quiera casarse, pero me dicen que si ahora le preguntáramos si está seguro de que quiere casarse, recularía. Si volviera a pensarlo, no tiraría para adelante”, ha explicado Vidal.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan José Oliva Europa Press

La razón es más polémica todavía que esta inesperada marcha atrás, y es que todo apunta a que Genoveva Casanova se encuentra detrás de sus hándicaps a la hora de darse el “sí, quiero” con Mirjan: “Él no esperaba la reacción de su ex”.

Genoveva Casanova se opone a la boda

Desde “Espejo público” han insistido en que hay dos personas que se oponen a la boda: “una es el propio novio, y la otra su ex, Genoveva Casanova”. Pilar Vidal asegura que la negativa de la mexicana viene de su temor a perder ciertos “privilegios” que le vienen de ser la señora del duque de Arjona. “A ella no le ha hecho gracia el anuncio, a lo mejor es porque no la avisó. Nunca han cortado el cordón umbilical, ella siempre ha contado con él como un apoyo y le molesta perder determinados privilegios. Ella utiliza todavía el título nobiliario, teme que se le cierren puertas. Cacerías, como en la que conoció a Federico de Dinamarca, o fiestas a las que solo invitan a aristócratas, y una boda entre Cayetano y Barbara le rompería toda esa vida”, manifiesta la periodista.

Vidal también asegura que Martínez de Irujo sigue ayudando económicamente a Genoveva Casanova, financiando la casa en la que vive o prestándole alguno de sus palacios para hospedarse durante sus escapadas: “Cuando tuvo el problema de Federico de Dinamarca le dejó su palacio de San Sebastián y la ayuda de sus abogados”.

Genoveva Casanova Jose Velasco Europa Press

Un inesperado giro en una boda que se complica solo dos semanas después de anunciarse y que podría provocar una crisis entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, conocedora de las trabas que Genoveva Casanova estaría poniendo. Por supuesto, no le hacen ni pizca de gracia. “Ella lo sabe todo y está disgustada”, zanja Pilar Vidal.

LA RAZÓN se ha intentado poner en contacto con la mexicana, que ha declinado hacer declaraciones alegando que se encontraba “en muy mal momento”.