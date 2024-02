Ceciarmy da la última hora de su salud desde el hospital: "Pensaba que la iba a palmar"

Ceciarmy, uno de los creadores de contenido más conocidos de Internet, con más de tres millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram, hacía saltar las alarmas sobre su salud en las últimas horas tras compartir una imagen desde el hospital. Sin entrar en muchos detalles, el influencer desveló que había sufrido un colapso pulmonar mientras viajaba en el AVE y que seguía ingresado, preocupando a su enorme comunidad de fans.

Ahora, algo más recuperado, Ceciarmy ha vuelto a dirigirse a sus seguidores para explicar en profundidad qué le ocurrió y, de paso, agradecer al personal del hospital la atención recibida.

"Hace 2 días iba en el AVE de camino a Madrid cuando de repente empecé a sentir un dolor insoportable en los pulmones. Tuvieron que parar el AVE y llevarme en la ambulancia al hospital, donde me detectaron un neumotórax (se te colapsa un pulmón y se escapa aire del pulmón hacia el tórax)", ha comenzado diciendo el influencer junto a una recopilación de imágenes en las que aparece todavía convaleciente en el hospital, eso sí, sin desprenderse de su característico pasamontañas con el que oculta su identidad.

Entre las causas que pueden provocar un colapso pulmonar se encuentran las lesiones en el pulmón, vesículas pulmonares o un cambio brusco de presión, aunque también influye la existencia de enfermedades previas como asma, fibrosis o tos ferina.

"Con este post quería agradecer a todo el personal sanitario que me ha ayudado porque yo no podía ni respirar y pensaba literalmente que la iba a palmar. Gracias a todos los que se preocuparon en el AVE y le pidieron al conductor que parase y llamaron a la ambulancia, y también gracias a todos los que me habéis enviado mensajes de apoyo", añade, sobrepasado por las muestras de cariño que ha recibido desde que dio a conocer que había sido ingresado en el hospital.

Por último, Ceciarmy envía un mensaje tranquilizador y asegura que se encuentra "fuerte", "estable" y recuperándose.

Más allá de su presencia en redes sociales, el influencer también se codea con otros nombres conocidos de diferentes esferas sociales, como el cantante Omar Montes, con quien se viralizó una fotografía en la que los dos posaban con Isabel Díaz Ayuso. Otros famosos con los que se ha dejado ver han sido el futbolista Joaquín, Fernando Alonso o Santiago Segura.