Claudia Bavel desmonta las mentiras de Alejandro Albalá: señalado como infiel

Claudia Bavel está en boca de todos después de que decidiese romper su silencio y contar lo que se traía con Iker Casillas. Desde hacía un año y medio que tenían algo que, según ella, comenzó siendo “relación abierta que después se cerró”. Incluso pensaron en tener hijos, siempre según su versión. Esa en la que aparecen muchos otros nombres propios, personas que habrían pasado por su alcoba o que trataron de probar suerte y no pudieron cumplir sus deseos más íntimos. Famosos que cayeron en la tentación y otros que lo intentaron. Así salen nombres a la palestra como Kiko Rivera, Joaquín Sánchez, Miguel Ángel Silvestre o, el último, Alejandro Albalá. El caso del exmarido de Isa Pantoja es especial, pues ha sido él quien se ha sumado el carro, como ya hiciese en su día Luis Cepeda. Ambos han terminado teniendo una respuesta que no esperaban. Mientras que el cantante fue vapuleado y se demostró que mentía y que manipuló la conversación con la actriz de cine para adultos, en el caso de Albalá tampoco ha salido airoso de su reaparición mediática.

Claudia Bavel Redes sociales

Si este miércoles se confesaba por teléfono, ahora lo hace sentado en el plató de ‘TardeAR’. Subraya que conoció a la modelo de Only Fans gracias a un amigo en común cuando ella trató de vender a sus conquistas para hacerse famosa. De ahí surgió una amistad que terminó con juegos de cama: “Más adelante hablamos y, bueno, yo fui a Barcelona y tuvimos un par de encuentros y ya está. No fue un romance, sino más bien fue un encuentro simpático, distendido, divertido. Lo que hace la gente cuando queda a ciertas horas”, subrayaba sin ser demasiado explícito. No se sentía cómodo al hablar de lo que hizo con Claudia Bavel, pues se considera un caballero. Pero quizá no es lo mismo que piensa la joven con la que tuvo sus más y sus menos. Antes de mostrarse sus declaraciones a modo de respuesta, Leticia Requejo añade al testimonio de Albalá un detalle que se había “olvidado”, y es que en ese momento él tenía novia, mientras que ella estaba soltera. Alejandro parece incómodo con este apunte.

Claudia Bavel ha querido dar su versión de lo sucedido con Alejandro Albalá, encontrándose varios puntos en los que hay incongruencias. Él asegura que fue en verano de 2023, aunque le costó mucho poner en el calendario su affaire. Mientras tanto, ella lo contextualiza mucho antes: “Nos conocimos hace tres veranos. Nos liamos ese día que nos conocimos y otro día en mi casa, no lo cuento ni como una relación”, dice ella. Aquí el exmarido de Isa Pantoja también mintió, pues dice que su primer encuentro fue “meses después” de conocerse, no el mismo día. En lo que ambos coinciden es que lo suyo no fue una relación, tan solo “encuentros simpáticos”. Pero continúa… “yo lo acababa de dejar con Ozuna. Cuando Albalá tuvo algo conmigo tenía novia, que se le ha olvidado contarlo”.

Además, Claudia Bavel niega que acudiese a la casa de su amigo en común con una lista en la mano. Su encuentro no fue para gestionar sus platós de televisión vendiendo sus amores y también niega que tuviese un interés especial hacia Alejandro Albalá. Él, como cabría esperar, asegura que “qué va a decir, se está cubriendo las espaldas lógicamente. Se está portando mal con Casillas. Se está portando mal con un conocido mío que es Joaquín, que a mí me parece muy feo lo que está haciendo. Ella es una empresa”, subraya el joven, dejando claro el modus operandi de la que fuese su compañera de juegos de alcoba en dos ocasiones. Leticia Requejo se revuelve y quiere recordarle que ahora es él quien se está “sumando a su carro”, a lo que él responde que lo hace porque le da rabia que esté vendiendo a sus amigos.