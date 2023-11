¿Cómo celebraron su 25 cumpleaños los invitados al XXV Aniversario de La Razón?

Ayer se celebraba uno de los eventos más especiales y esperados del año. Ayer La Razón celebraba su XXV Aniversario, 25 años en los que ha logrado convertirse en un referente de información nacional e internacional.

La fiesta fue presidida por sus majestades Los Reyes, La Reina Letizia y el Rey Felipe VI, y no faltaron grandes personalidades políticas, institucionales, periodistas de reconocido prestigio y grandes figuras de la actualidad nacional e internacional. Todos ellos quisieron ser participes y celebrar con el periódico sus 25 años. Nosotros quisimos saber cómo celebraron ellos su 25 cumpleaños, si fue por todo lo alto, o quisieron hacer una fiesta más íntima y personal, y las respuestas son de todo tipo.

Por un lado Susana Griso tuvo una gran fiesta sorpresa, que aunque admite no ser muy aficionada a las fiestas sorpresa, tuvo otra en los 50 cumpleaños: "nunca pillé nada ni me enteré de nada hasta el momento que me sorprendieron todos los invitados. Siempre es agradable que piensen en ti y se tomen la molestia de organizarte una fiesta como esta".

Otros confiesan no acordarse muy bien de la fiesta, como es el caso de Jorge Redondo, el diseñador de vestidos como el de Nieves Álvarez en Eurovisión o de muchas de nuestras influencers que eligen la marca Redondo Brand para deslumbrar en las alfombras rojas: "No me encanta celebrar mi cumpleaños, me encanta cumplirlos pero no sabría decirte donde lo celebré, en un sitio tan grande como este no, algo más intimo, pero sin duda es una fecha para recordar". Al igual que Josep Pedrerol, a quien no le gustan las celebraciones ni la "pomposidad" o Carmen Lomana, la cual vivía en Londres y tampoco recuerda hacer nada especial.

Por el contrario, Rocío Monasterio afirma que lo celebró mucho, al igual que todos sus cumpleaños porque "hay que celebrar y ser siempre muy agradecido, porque la vida te da cosas fantásticas y hay que saber aprovecharlas y celebrarlas".

Juan del Val intentando recordar cómo fue, explicó qué estaría haciendo por esas fechas: "Pues estaba empezando en el periodismo, estaría trabajando en Radio Nacional de España y aprendiendo este oficio que por unas cosas o por otras, aquí sigo. Hace 25 años estaba todavía aprendiendo y después de 25 años sigo aprendiendo". María Eizaguirre también estaba comenzando en el mundo del periodismo "esta profesión que es apasionante pero también es complicada".