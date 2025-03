Última hora: Cristina Pedroche aclara por qué se ha mudado a casa de sus padres

El regreso de Cristina Pedroche a casa de sus padres ha motivado esta semana numerosos rumores acerca de una posible crisis en su matrimonio con el chef Dabiz Muñoz. Embarazada de cinco meses y con una hija pequeña, nadie entendía la razón de su repentina mudanza. La ausencia de explicaciones por parte de la pareja avivaba la tesis de las desavenencias.

No obstante, la presentadora se mostraba feliz por la vuelta al hogar familiar, en el barrio madrileño de Vallecas. "No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre", escribió en sus redes sociales. En la imagen se apreciaba la decoración de la habitación en la que pasó sus primeros años, con recuerdos intactos de su infancia.

La protagonista habló también de ello en Zapeando, el programa en el que colabora. "Está siendo muy social, muy bien todo. Pero se ha reducido todo mucho, ya no tengo momentos para mí sola", comentó el jueves. "Me siento que nunca he salido del barrio. Puedes irte del barrio, pero el barrio nunca se va de ti". Por sus palabras, no parecía añorar demasiado su lujosa residencia en La Finca, la urbanización de Pozuelo de Alarcón en la que vive junto a Dabiz Muñoz desde hace cinco años.

Otro tipo de mudanza

Después de unos días haciendo caso omiso a la confusión, Pedroche ha aclarado a la revista ¡Hola! los motivos que le han llevado a refugiarse temporalmente en el distrito de Vallecas, junto a sus padres, en pleno embarazo. Nada que ver con una crisis con Dabiz, ni siquiera un distanciamiento. Al contrario, la colaboradora se encuentra en unos de las etapas vitales más ilusionantes. Existe mudanza, pero de otro tipo. La familia cambia de casa y, mientras ultiman los detalles, ha decidido pasar unos días con sus padres. Será, por tanto, una temporada que le permitirá disfrutar de su gente. En cuanto al alojamiento de su marido en un hotel, la revista explica, citando fuentes cercanas a la pareja, que se debe a la proximidad de su restaurante.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz Gtres

Pedroche se enfrenta a una etapa de grandes cambios que también ha tenido su reflejo en sus redes sociales, donde hace unos días llamó la atención su inactividad. Ella misma respondió a sus seguidores:

"Siento si no paso más tiempo por aquí, pero entre que tengo mucho lío en mi vida personal y que todo lo que podría contar parece que son 'quejas' (que si estoy cansada, que si no duermo, que si tengo pubalgia...), prefiero quedarme un poco más callada, no hacer mucho ruido".