Cristina Pedroche se instala en casa de sus padres con su hija lejos de Dabiz Muñoz

Cristina Pedrocheha vuelto a casa de sus padres. Lo hace con una hija cogida de la mano y otro por nacer, pues está en el quinto mes de embarazo. Su marido, Dabiz Muñoz, ni rastro. De ahí que se alimenten los rumores que ha hablan a posible crisis en el matrimonio. No se han dado mayores explicaciones sobre el motivo que ha llevado a la presentadora a tal radical decisión. Una vez que uno echa a volar del nido familiar y prueba las mieles de la independencia y la autogestión, es muy difícil volver a acomodarse a las rutinas impuestas en el hogar de los padres. En eso anda ahora la estrella de las Campanadas.

“No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre”, escribía hace poco Cristina Pedroche anunciando a sus seguidores dónde se encontraba. Estaba en la casa en la que se crio, donde ha crecido junto a sus padres en Vallecas. Aún está decorada con los peluches de su infancia y detalles de sus años de adolescente. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué se ha instalado en su habitación de la infancia lejos de su marido? Todo esto ha dado mucho que hablar entre sus seguidores.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche antes de su cambio fisico Instagram

El misterio sobre el regreso de Pedroche a casa de sus padres

Cristina Pedroche no ha ocultado su situación. Sí los motivos. La presentadora no ha tenido reparo alguno en mostrarle a sus seguidores de Instagram que está de vuelta en casa de sus padres, quienes están siendo un gran apoyo para ella en estos momentos. Pero lo que le ha empujado a esta decisión no lo dice y queda sepultado en grandes dosis de humor. Así fue por ejemplo en ‘Zapeando’, donde la protagonista habló sobre este inusual regreso al hogar familiar.

“Está siendo muy social, muy bien todo. Pero se ha reducido todo mucho, ya no tengo momentos para mí sola”, ha comentado este mismo jueves Cristina Pedroche sobre su particular situación en casa de sus padres. Por ejemplo, da detalles como que tan solo “hay un baño para todos”, lo que dificulta las tareas para todos. Pero no habla de su marido. El chef no sale en la conversación y no se explica por qué no les acompaña en casa de sus suegros.

La presentadora se centra tan solo en subrayar lo bien que está de nuevo en la que ha sido el hogar de toda su vida, el cual le está enseñando con orgullo a su hija: “Me siento que nunca he salido del barrio. Puedes irte del barrio, pero el barrio nunca se va de ti”. No parece echar de menos el lujo que le rodea en La Finca, la lujosa urbanización en la que vive junto a Dabiz Muñoz desde hace cinco años. O vivía, pues quizá algo de cierto tienen esos rumores que cada día suenan con más fuerza y que apuntan a una posible crisis en su matrimonio. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y esperan que el temporal pase sin causar demasiados estragos, pero cuanto más tiempo pasan alejados más intensos son los rumores.