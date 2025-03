Cristina Pedroche explica su ausencia en redes: "No quiero hacer ruido"

La colaboradora de 'Zapeando' y presentadora de televisión, Cristina Pedroche, ha roto su silencio en redes sociales tras un tiempo de inactividad. La comunicadora de Atresmedia ha explicado el motivo de su ausencia a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores. Su embarazo y la constante atención mediática parecen ser las razones principales de su retiro temporal.

La vallecana, quien está esperando su segundo hijo junto al chef Dabiz Muñoz, ha compartido que se encuentra en una etapa de grandes cambios y responsabilidades. "Siento si no paso más tiempo por aquí, pero entre que tengo mucho lío en mi vida personal y que todo lo que podría contar parece que son 'quejas' (que si estoy cansada, que si no duermo, que si tengo pubalgia...), prefiero quedarme un poco más callada, no hacer mucho ruido", ha escrito la presentadora en su publicación. Este mensaje llega en un momento en el que Pedroche ha optado por mantener un perfil más discreto en redes sociales. Tras la polémica y el aluvión de críticas recibidas en el pasado por compartir detalles de su vida personal y su primer embarazo, la presentadora madrileña ha decidido tomar distancia y enfocarse en su bienestar y el de su familia.

Pedroche también ha manifestado que es consciente de que su nivel de exposición la convierte en blanco fácil para los comentarios negativos. "Sé que no me tengo que comparar con nadie ni tampoco con mi otro embarazo porque las circunstancias no son las mismas, pero a veces me cuesta y soy un poco 'dura' conmigo misma... Bueno, que he dicho que no quiero hacer ruido. Adiós", ha finalizado su mensaje. A lo largo de los años, la presentadora ha usado sus redes como un espacio para expresarse libremente, pero también ha enfrentado duras críticas. En su libro "Gracias al miedo", ya abordó cómo la exposición pública y las opiniones ajenas han impactado en su vida. Ahora, parece haber decidido cambiar de estrategia y tomarse las cosas con mayor calma.

A pesar de las críticas, Cristina Pedroche cuenta con una base de seguidores fieles que no han dudado en mostrarle su apoyo. "Pues a mí me apena mucho que no puedas expresarte como quieras y como sientas las cosas", ha escrito una de sus seguidoras. Otros mensajes también destacaron la valentía de la presentadora al hablar abiertamente sobre sus emociones y el derecho que tiene a vivir su embarazo de la manera que ella prefiera. Con este anuncio en redes sociales, Pedroche deja claro que su prioridad es su familia y su bienestar, eligiendo compartir sólo aquello que le haga sentir cómoda.