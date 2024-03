Cristina Pedroche destaca la “paciencia” en el proceso de recuperación del parto

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se encuentran inmersos en una nueva aventura con una forma de viaje totalmente distinta para la pareja. Este martes la presentadora daba a conocer la ubicación del lugar donde pasarían su Semana Santa: Singapur. Aunque en un primer momento el viaje en avión con la pequeña le daba mucho miedo, ha conseguido llegar y ha explicado los trucos para distraer a la Pitaya, su hija de apenas ocho meses, durante el trayecto. “No hay nadie más miedosa que yo. Si yo lo estoy superando y lo puedo hacer, tú también. Lo estoy haciendo con miedo, pero lo hago”, dijo la presentadora a todas aquellas personas que le han expresado sus preocupaciones por hacer un viaje similar con sus hijos.

“Ahora estamos en el momento de los juegos. Y así es como lo pasamos también en el avión, con muchos libros, juguetitos, bolsas que hacen ruido... Y luego también durmió un ratito, poco, pero algo durmió. La verdad que el avión fue mejor de lo que yo esperaba. Tenía yo más miedo de lo que fue”, añadía sobre las tácticas que había empleado para que Laia se distrajera, cosa que también necesitaba la madre.

Dejando a un lado las preocupaciones que le hayan surgido, ha compartido con sus seguidores su paciencia y esfuerzo por permanecer en el camino de la recuperación para volver a ser ella misma: “Una mujer tarda dos años en recuperarse del parto, si tiene suerte. Se tarda dos años en sentirse ella misma otra vez, se tarda dos años en que sus hormonas regresen a la normalidad. Dos años para que la química de su cerebro encuentre su balance”, decía la publicación de una cuenta en redes que ha compartido la presentadora.

El post que ha compartido Cristina Pedroche Instagram

En los últimos meses los consejos que ha dado Cristina Pedroche sobre su experiencia con Laia han sido muy útiles para otras personas que han decidido seguir sus pasos. Sin embargo, sus palabras no se centran en el cuidado de la pequeña Laia, sino en el bienestar de las madres: “A veces incluso más… Así que paciencia”, completaba esta publicación que pedía el respeto y la comprensión para las personas que están pasando por este proceso.

“Singapur me sienta bien”, añadía la presentadora en su perfil de “Instagram” muy contenta por su primer viaje familiar. En el carrusel ha mostrado una serie de fotografías luciendo cuerpo en la piscina del hotel donde se están hospedando. Durante todo el viaje una de las cosas que más han disfrutado ha sido sin duda la comida, y no ha dudado en hacer gala de todos los platos que han compartido los tres, su hija incluida: “La Pitaya no para de pedir teta de forma exagerada. Habrá quien piense que puede ser por el calor y tiene sed, pero yo creo que es porque estoy comiendo muy rico y la leche está más buena”.