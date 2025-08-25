El diario de Amilibia: Nace la estrella Barcones

Las catástrofes lanzan estrellas. El covid, a Fernando Simón, el ronco del pelo alborotado. La dana valenciana, a Felipe VI cubierto de barro. El gran apagón, a Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica con 546.000 euros de sueldo. El volcán de La Palma, al vulcanólogo Vicente Soler. La Filomena madrileña, a Jorge Rey, profeta de la borrasca. Y ahora, surge de las cenizas ardientes la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que, según leo, "saca los trapos sucios de la extinción". Yo pensaba que los trapos sucios también se habían quemado, pero no: los salvó la lavadora de Barcones, presentándolos luego como banderas limpísimas contra la oposición. En esta guerra política con espadas flamígeras, ha demostrado que está muy puesta en la protección civil del PSOE.

Comparecencia de Virginia Barcones tras la reunión del CECOD Mariscal Agencia EFE

Dijo que los barones peperos mantuvieron paralizados recursos estatales o que dejaron a efectivos de la UME esperando en una gasolinera porque no se les facilitaba la dirección exacta del siniestro. Más: acusó a Castilla y León, Galicia y Extremadura de enviar al Estado "una lista interminable" de peticiones con el fin de crear polémicas artificiales y así evitar hablar de su propia gestión. Contó que Mañueco, Rueda y Guardiola pidieron cosas imposibles para crear polémica. ¿Qué pidieron? ¿El Séptimo de Caballería? ¿Un Rambo? ¿Los acorazados de Trump? No sabemos si será una estrella fugaz en el firmamento del cielo rojo, pero dicen las lenguas de vecindona que con las siete plagas de Egipto que faltan por llegar, el Apolo o el Cenizo de la Moncloa, a elegir, tendrá siete ocasiones de proponer siete pactos de Estado para la emergencia climática, nombrar siete comisiones, y ella, la Barcones, podrá cantar hasta siete veces, siete, las glorias del Gobierno (rapidez de respuesta y eficacia) y culpar a los barones peperos de todas las plagas presentes y venideras. Va para ministra.