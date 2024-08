La creadora de contenidos y copresentadora del «Grand Prix» (RTVE) nos confiesa sus ganas de escaparse a Granada y lo mucho que le cuesta desconectar. «Trabajar con Ramón García es increíble, es ver a un master haciendo lo que mejor sabe y yo soy una esponja que absorbe lo que él hace». Le preguntes lo que le preguntes a Cristinini (Barcelona, 1989), todo lo responde con un tono apasionado e ilusionante. Sí, tal cual la ven cada lunes en el «Gran Prix» (La 1, de TVE). La streamer repite este año en la pública mientras se le abren otros muchos caminos profesionales, desde el doblaje a la actuación. Para ser actriz, va a clases de teatro y este verano sueña con que le den un papelito, con desconectar y con escaparse a Granada.

Ha sido recepcionista de hotel y dependienta de una cadena de videojuegos. ¿El cliente siempre tiene la razón o si yo te contara…?

El cliente siempre tiene la razón, pero muchas veces no la tiene (risas). Yo que he estado tantos años de cara al público ya aprendí a sobrellevar todas las situaciones y nada es tan grave.

El «Gran Prix» la ha hecho popular entre públicos más diversos, a parte del joven, al que ya tenía en el bote. ¿Se lo hacen saber cuando la ven por esos pueblos de Dios?

Desde que estoy en el «Grand Prix»» los más pequeñitos me reconocen más. Se me acercan muchas familias para pedirme fotos y es maravilloso.

Dos carreras y cinco idiomas, entre ellos el ruso. ¿Está sobradamente preparada o el saber no ocupa lugar?

Vengo de una familia a la que le han gustado mucho los idiomas, gracias a que mi padre trabajaba en el sector turístico. Me gusta especialmente estudiar y por eso, hice Administración de Empresas, otra carrera en Finanzas, el grado superior de Administración de Sistemas informáticos y un máster. Ahora, estoy con la carrera de doblaje.

Lamine Yamal ha dicho que si no fuera futbolista le gustaría ser streamer. ¿Algún consejo para el crack o para los que aspiren a vivir de lo suyo?

Hay que empezar con esto como hobby. Lo bonito de este trabajo es que parece que es muy fácil y nada más lejos de la realidad, es un trabajo muy duro. Lamentablemente, no todo el mundo se puede dedicar a esto. Debes ser tú mismo, porque la gente lo nota.

Culebreando en sus redes, descubro que retuitea insultos machistas que ponen en duda su valía profesional. ¿Cree que es suficiente con retratarles o ha llegado a denunciar?

Intento exteriorizar esto para que la gente vea lo que hay detrás del trabajo que hago. He llegado a denunciar acoso y amenazas por ser mujer. Yo no me callo.

La quieren en la tele, en las campañas, en las retransmisiones, en Las Veladas… Ahora que aspira a ser actriz. ¿Cree que le darán pronto los papeles?

Me darán los papeles cuando esté mínimamente formada y vaya a tocar las puertas de teatros y demás. Estoy ahora como actriz de doblaje y ya he participado en «Kun Fu Panda», «Transformers one» y «Borderlands». También, me picó la curiosidad de ser actriz, pero entre trabajo, estudios y creadora de contenidos, no tenía tiempo y estoy dando clases de teatro. Ojalá pueda ganarme la vida como actriz, porque es algo que me hace muchísima más ilusión de la que pensaba. Estoy a la espera de que me salga algún papelito.

¿Cuánto tiempo está conectada al día y qué máximo de horas se permite cerrar el chiringuito?

Paso hiperconectada todo el día y es muy difícil desconectar. Me tengo que forzar por mi salud mental. Llega un punto en el que el cuerpo te pide paz y relax. Libro un día a la semana o cada diez o doce días.

Además de tomarse unos churros con café, ¿qué otros usos y costumbres son tradición cuando va a su Granada?

Puedes hacer mil cosas: el Albaicín, pasear por allí hasta que se hace de noche, tomarte el tapeo de toda la vida, pero lo que más disfruto son los jardines de la Alhambra.

Igual que es referente de muchos jóvenes, ¿a quién aspira a parecerse usted?

Siempre he tenido a mis padres como referentes, tanto en lo personal como en lo laboral. Mi padre tiene una carrera meteórica y yo siempre he intentado seguir esos pasos. Y mi madre tiene unos valores y unos principios de gran ser humano. Con ser la mitad de buena persona que ella, estaría súper feliz.