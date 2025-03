Cristóbal Hueto, íntimo amigo y administrador de Camilo Sesto: "Me contaba todo y nunca me dijo que tuvo una hija secreta"

La aparición de una mujer de 41 años que asegura ser la hija secreta de Camilo Sesto sigue motivando una gran polémica. Si ayer era Andrea Bronston, íntima amiga de Camilo, quien nos aseguraba que nunca oyó hablar al cantante sobre esa paternidad, es más, la actriz no se cree la historia que cuenta esa mujer, ahora hablamos con el que fuera su mejor amigo y administrador de sus bienes, Cristóbal Hueto.

“Camilo me contaba todo y jamás me habló de que había una amante con la que tuvo una hija secreta, yo no me creo lo que dice esa mujer. Es una historia parecida a la de ese chico que se llama David y que también asegura que es hijo de Camilo. Yo no pongo la mano en el fuego, pero estoy convencido de que Camilo me habría desvelado algo si fuera cierto”.

Tras morir el icónico artista, la relación de Cristóbal con la hoy Sheila Devil es prácticamente inexistente. Y Hueto se muestra asombrado por el cambio tan radical del antaño Camilin Blanes. Le conoce desde que nació y no se esperaba tal transformación.

Sheila Devil Gtres

Tampoco tiene relación con Lourdes Ornelas, madre de Sheila, tan solo contactaron para temas relacionados con el museo que Alcoy le dedicará a su hijo predilecto, es decir, a Camilo.

Es la misma situación existente entre Lourdes y Eduardo Huervos, representante que fue del cantante, quien ni se habla, ni se llama, ni se escribe con la mexicana. Ornelas se mantiene alejada de aquellos que estuvieron más cerca de Camilo Sesto en vida. Huervos, al igual que Cristóbal, no tiene constancia de la existencia de la presunta hija secreta. Ni se cree que la historia que cuenta sea real.