Detenida la hija de Camilo Sesto por tráfico de drogas: ¿Cuánto llevaba?

Cinco años después de la muerte de Camilo Sesto, su única hija, Camilo Blanes –ahora Sheila Devil tras iniciar un cambio de género-, sigue con el rumbo perdido. Hace dos años su vida pendía de un hilo, pero ahora la preocupación no es tanto por su integridad física, sino más por su salud mental y por su destino judicial. Ha entrado en un ciclo de autodestrucción del que su madre, Lourdes Ornelas, no logra sacarla por más que lleva años luchando. Pero ahora se le complica más la tarea, pues acaba de ser detenida por un supuesto delito de tráfico de sustancias ilegales, como así aseguran en exclusiva desde ‘TardeAR’. El programa de Telecinco mantiene que la Guardia Civil ha detenido en la noche de este lunes a la joven, tras incautarle 12 gramos de droga.

“El hecho ocurría esta madrugada. Sheila estaba en la calle, de repente los policías la interceptaron tras ver que estaba haciendo algo raro, no saben muy bien qué, se acercaron a ella, la registran y encuentran 12 gramos de cocaína”, comienza a desgranar Miguel Ángel Nicolás los detalles de la detención de la hija de Camilo Sesto. Al parecer, por ley tan solo se le permitiría portar siete gramos y medio para alegar consumo propio, pero que superar esta cantidad se considera “tráfico de estupefacientes”. Con ello, fue trasladada a los calabozos de la Guardia Civil de Galapagar, donde ha pasado la noche, para en la mañana de este martes pasar a disposición judicial en los Juzgados de Torrelodones.

“A lo mejor no tiene nociones de lo que se puede o no se puede llevar encima”, tratan de excusar a Sheila desde el plató. “Es que no está bien”, subraya Paloma Barrientos. Lo cierto es que no conocer la ley no le exime de su cumplimiento. De ahí que tras ser detenida por la Guardia Civil y prestar declaración en los juzgados, ha regresado a casa. No se acaba su calvario, pues se celebrará un juicio rápido que determinará su futuro, que bien podría determinar que pase una temporada entre rejas. “Por lo menos está con su madre”, se consuela Raquel Bollo al enterarse de todo en directo. Eso sí, quizá no sepa que hace tan solo unos días la joven dio portazo a su madre, para tratar de adjudicarse una suplente muy famosa.

Camilo Michel Blanes con su madre Lourdes Ornelas por las calles de Torrelodones, Madrid. Camilo Blanes junto a su madre Lourdes Ornelas en Torrelodones. Gtres

La vida de Sheila Devil preocupa mucho a aquellos que la quieren de verdad, no tanto con los que sale de fiesta. Sus redes sociales suponían una puerta abierta a su declive. Ahí mostraba su transición, pero también el deplorable estado de la casa que heredó de su padre, entre basuras y muebles destrozados. No está en su mejor momento, pero siempre ha tenido a su madre, Lourdes Ornelas, a su lado velando por ella. Al menos cuando se deja ayudar. Recientemente, la hija de Camilo Sesto ha renegado de su madre, llegando a decir que es hija de Rocío Dúrcal y no de la mexicana que le trajo al mundo. Después reapareció con su madre, la real, así como con una amiga de la familia. Lo hacían para entrar de nuevo a su domicilio, donde quieren permanecer alejadas de la polémica y evitando que se capten nuevas imágenes de Sheila que pudiesen reavivar los comentarios y la preocupación.