La crónica de Marta Robles: ¿Cómo que las leyes feministas no se negocian con el PP?

Lunes

Pues sí, pues sí, todo el mundo habla de la entrevista de Évole a Yolanda Díaz. Que si fue a mayor gloria de la lideresa de Podemos, que si empezó con una sonrisa y acabo sin ella, que si contó que Pablo Iglesias la amenazó, que sí utilizó toda la entrevista para convencer de la necesidad de que Podemos y Sumar sumen para que no llegue la derecha… (lo del miedo, ya saben). En fin, no la vi. Para que les voy a engañar. Me dio pereza. Y como estaba segura de que no iba a hablar del programa de Sumar, que para mí que no tiene, pues me la salté.

Lo que más me ha divertido de los resúmenes es eso de que respeta mucho las instituciones, pero es republicana y que propondría para presidente de la República a Iñaki Gabilondo. Pero no he encontrado nada sustancial sobre Sumar -no sobre su programa que ya sabemos que debe de estar por hacer- salvo que también es el proyecto de Ada Colau o de Mónica García. Horror. Porque la segunda no ha tenido mando en plaza para demostrar sus dotes, pero la primera, por mucho que la alabe Díaz es que se ha cargado Barcelona. Vamos que, en vez de sumar, resta. Parece que la entrevista también lo consiguió. Lo de restar, digo.

El 'Firts dates' de Yolanda Díaz y Jordi Évole en un japo La Sexta

Martes

Día de arreglar el problema de la vivienda. Cuando al presidente se le mete una cosa en la cabeza, ya saben… El Consejo de Ministros ha dado luz verde al plan anunciado por Pedro Sánchez de destinar 50.000 viviendas de alquiler a precios asequibles. Quiere ir “mas allá” tras la Ley de Vivienda que ha sacado adelante con ERC y Bildu. ¿Algún problema? Pues que parece que de las 35.000 ya identificadas (las otras 15.000 hay que construirlas) no están en las principales ciudades, es decir, donde más ha subido el alquiler y más problema hay. Pero bueno, oye, como reclamo electoral, sirve. Y estamos en campaña, ya saben. (Al día siguiente, en el Congreso dijo que 43.000 más... Hasta sus socios le acusan de electoralismo).

Miércoles

Juan Carlos I ya está de vuelta. Ha venido en avión privado y le ha recibido su amigo Pedro Campos. Antes se ha dado una vueltecita por Londres, pero de comer con Carlos III nada de nada. Tampoco se va a ver con el rey Felipe VI a quien, al parecer, ni le habían avisado de que vendría. En fin, que su padre, como siempre, hace lo que le da la gana, perjudique o no a su hijo y a la propia monarquía.

SANXENXO (PONTEVEDRA), 20/04/2023.- El rey emérito, Juan Carlos I, sale a navegar en Sanxenxo, Pontevedra, este jueves. Lavandeira Jr EFE

Jueves

La cara de pena Irene Montero e Ione Belarra tras la aprobación de la reforma de la ley del “solo sí es sí” es un poema. Les falta dejar caer el lagrimó. "Las leyes feministas no se negocian con el PP”, dice Montero. Porque se piensa que el feminismo es solo cosa de la izquierda. Sánchez se ha perdido el espectáculo. Prefería irse a Doñana para no estar en la votación de esa reforma que su partido ha sacado adelante gracias al PP. Los socialistas llevan casi igual de mal que Montero que los populares se alegren y eso que deberían estar felices todos por igual porque el consentimiento, ya lo ha dicho el Supremo, sigue en el centro, como siempre estuvo, y se va a dejar de rebajar penas y excarcelar a agresores sexuales.

Pero es aquí parece que la reforma de la ley es lo de menos. Sánchez se larga para no votarla con el PP, los socialistas se molestan por la alegría de los populares, los populares en realidad lo que celebran es la fractura de los socialistas con sus socias de Podemos… Y las socias de Podemos, pues lo de siempre, señalan a los demás (a los jueces por “fachas”, a los socialistas por “echarse en brazos del PP”), pero de autocrítica o de disculparse no ya por la barbaridad de agresores sexuales beneficiados sino por no haber sido siquiera capaces de ofrecerles una reforma coherente a sus socios, nada de nada. Pues,hale, a llorar, amigas.

Viernes

Nos anuncian que los termómetros llegarán a los 40 grados en los próximos días. Lo sequías están bajo mínimos. La imagen del pantano de Sau (Barcelona), con la torre descubierta y menos del siete por ciento de su capacidad, es estremecedora. No lo son menos las de las cisternas repartiendo agua en Córdoba. Está abierta la mesa de la sequía… Pero no sé qué puede pasar si sigue sin llover y más con estas temperaturas. La sequía que viene es ya nuestro mayor problema.