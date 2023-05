La crónica de Marta Robles: Los robots de cocina esconden mensajes estereotipados

Lunes

Y seguimos hablando de la coronación de Carlos III. ¿Cómo es posible que nos interesen tanto los fastos de la corona británica y pasemos tanto de los nuestros? Nos interesan mucho más las monarquías ajenas que la local. Y no lo entiendo. Menos en el caso de esta, de dos señores muy mayores, con una historia turbia donde las haya detrás. A lo mejor es porque aquí todo el mundo ha visto «The Crown». O tal vez es que nos encanta que la reina Letizia aparezca entre las más elegantes cuando se junta con las «royals»; pero… incluso los menos monárquicos se lo saben todo, hasta la simbología y demás zarandajas, explicados hasta la saciedad en los últimos días.

A mí, la verdad, me interesa más lo de que el Estado avale el 20% de las hipotecas de menores de 35 años y con ingresos inferiores a 37 mil y pico euros y a familias con menores a su cargo. Esa medida que critican sus siempre «cariñosos» socios de Podemos, que el PP dice que está bien porque se la han copiado a ellos y que desde Ciudadanos y VOX dicen que es una medida electoralista y que habían tenido mucho tiempo para ponerla en marcha. Pues sí. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Y a mí me importa un rábano la autoría, siempre que beneficie a la ciudadanía, señores políticos. Que lo sepan.

Martes

No puedo con la tal Pam. Sí, sí, me refiero a Ángela Rodríguez, la segunda de Montero, que debe de tener mucho tiempo libre para idioteces. Les cuento. Se celebra la carrera de la mujer para visibilizar la lucha contra la violencia doméstica en Madrid. Y se premia a la ganadora con un robot de cocina y al resto con productos alimenticios sin grasa. Y ella que dice que se esconden mensajes estereotipados en estos premios «si triunfas ama de casa y si no al menos adelgaza…» Y también que «qué pena que las empresas usen el color rosa para tapar lo importante, como la lucha contra el machismo».

Vamos a ver. Primero, ya está bien de criminalizar el color rosa. Lo del rosa o el morado es que al final es solo un color. Y la tontería de imponerlo o vetarlo es eso: una tontería. Respecto al robot de cocina… ¡Pero si es que la machista es Pam que se cree que hay unas cosas de mujeres y otras de hombres! Pues mire, señora mía, se quejan nuestras grandes cocineras de que las ningunean los chefs hombres. Entre por ahí. Que en la cocina de las casas cocinan ya casi más ellos que ellas. Y el robot facilita el trabajo a los cociner@s. En cuanto a los productos con poca grasa… Verá, la mayor parte de las enfermedades incrementan sus riesgos cuando existe sobrepeso u obesidad. Una dieta equilibrada y adecuada garantiza una prevención de enfermedades cardiovasculares (que son las que más matan) y de todo tipo, covid incluido, fíjese. Y esto no es «gordofobia», sino una realidad que usted debería conocer, impulsar y apoyar. Queda mucho machismo en la sociedad. Empezando por el suyo. Y no sabe cuánto daño nos hace.

Miércoles

Declaran culpable a Donald Trump de abusar sexualmente de la escritora Jean Carroll. Le absuelven de violación, pero le condenan por difamación y abuso sexual. Le va a costar cinco millones de dólares la «broma». O la «vergüenza», como él dice. La vergüenza de verdad es que este caso, aderezado con frases despectivas del expresidente como la de «no es mi tipo», a modo de defensa, no le haya costado la cárcel y que Trump haya conseguido callar con su pasta inagotable a otras tantas de sus presuntas víctimas. La impunidad siempre da asco. En el caso de Trump, seguido por millones de estadounidenses, como si fuera Dios, más todavía.

La imagen: Donald Trump entra a la sala Tribunal Noticias TeleMundo

Jueves

¿Listas de Bildu con 44 etarras? ¿De verdad? ¿44 condenados por terrorismo, entre ellos siete por asesinato? Y cuéntenos, señor Sánchez, ¿si llega el momento, también los tendrá de socios y pactará con ellos los destinos de España y de los españoles, incluidos los familiares de sus víctimas? Con antecedentes penales no se puede trabajar como policía, militar o guardia civil,juez, fiscal… pero sí como político. Curioso.

Viernes

Biden recibe a Sánchez en la Casa Blanca. ¡Por fin! Saltando de alegría debe de estar el presidente español y más de haberlo conseguido en el tic-tac electoral. A ver qué sale de todos los buenos propósitos. Algo más que de aquel breve e informal «encuentro» entre Pedro y Joe de 2021 a 20 metros y de menos de un minuto hablando, seguro. Cuidado, eso sí, con no confundir los estados. Ya se sabe que en campaña se confunde todo. Hasta Andalucía con Extremadura. Ya le vale, Sr. Feijóo…