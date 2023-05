La crónica de Marta Robles: «Me apartan esa señora»

Lunes

Como todos los años, el Día del Trabajo se caracteriza por las huelgas de los sindicalistas, que piden el aumento de los salarios. Normal. Vivimos tiempos difíciles con salarios bajos y precios altísimos. Pero todos vamos apretados: trabajadores y empresarios. Hay empresas monstruo que son otra cosa, claro. Y trabajadores que cobran cifras millonarias. Pero hablo de lo normal… Bueno, pues, en medio de la que estamos va Belarra (que tiene el trabajo asegurado y nunca ha desarrollado ninguna actividad laboral fuera de la política) y dice que ya está bien de currar tanto. Vamos que «es hora de abrir el debate sobre reducir la jornada laboral». Es de esas que piensa que en las arcas del Estado siempre habrá dinero (de los ricos) para pagar las necesidades de todos los demás. Entre ellas la de trabajar cada vez menos. cuatro horas, quiere. Yo creo que a esta mujer le ha dado un golpe de calor. No puede ser que todos los días los días lo confunda todo… ¿O acaso lo hace con alevosía?

Martes

Día de la Comunidad de Madrid. Y sí: se conmemora el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa, encabezado por Daoiz y Velarde e inmortalizado por Goya. Pero en la celebración de este día en 2023 nada de eso importa. Ni la historia, ni las medallas de la Comunidad ni nada de nada. Todo el protagonismo se lo llevan los políticos. ¿Por qué? Pues porque el año pasado se invitó a Sánchez y no fue y este año, deciden invitar como representación del Gobierno a la ministra Robles… Pero quiere ir Bolaños, el ministro de la Presidencia, a quien no han invitado, entre otras cosas, porque quería permitir las manifestaciones en la mismísima Puerta del Sol, el día de la celebración… En fin, que después de dejar claro que no está invitado, no le impiden ir como acompañante de Robles, pero sí subirse a la tribuna de autoridades. Y Bolaños, imagínense… ¡Se pone hecho un basilisco! A partir de ahí, comentarios en todas las televisiones, en la prensa, en las comidas de amigos y familia… No se habla de nada que no sea esa estupidez, con perdón, de «A que no te dejo», «a que voy», «a que mando yo», «a que no». En fin, qué quieren que les diga: podría dar risa, pero da pena.

Miércoles

Me acerco a la sede de LA RAZÓN, que recibe a Isabel Díaz Ayuso. Y sí, se habla de lo de ayer (qué pereza), porque desde Moncloa, con unos correos en mayúsculas y muy burdos, que parecen falsos, aseguran que Bolaños estaba invitado. ¿Qué dice Sánchez en otros foros? Pues más bien poco. Algo así como que «quien no respeta las reglas pierde la razón», pero ni media palabra más. Pero es que me cuentan, que está «verde» tras ese incidente, que hubiera querido evitar a toda costa y que Bolaños se empeñó en favorecer. ¿Por qué? Según algunos, Bolaños se ha visto en cargo, coche oficial y cortesías varias y se siente hasta guapetón y con capacidad de exigir que todos doblen el espinazo cuando pasa. Ya saben, lo del poder. Les ocurre a muchos. Y el Presidente, que no está para estos embrollos y que conoce bien el tirón de Ayuso, está que trina. No es raro. Ayer en LA RAZÓN había quinientas personas de muy diversos pensamientos (sobre todo gente afín, claro, pero no toda). Y Ayuso hizo un alarde de lo suyo: de no callarse ni debajo del agua. Y gustó. Mucho. Porque no se calla. Porque se enfrenta a lo que venga y porque está reinventando el madrileñismo, que hasta hace poco no existía y del que ahora se presume hasta fuera de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso en La Razón Alberto R. Roldán La Razón

Jueves

Seguimos con la polémica del 2 mayo. Ahora, se mete Iglesias y dice que Bolaños le debería haber dicho a sus escoltas «me apartan a esta señora» (refiriéndose a la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid que le impidió el paso al palco presidencial). Y que «los escoltas no solo están para evitar un atentado sino también para abrir paso a un ministro». Ya. Y para hacer la compra, recoger a los niños…

Viernes

¿Qué pasa en Podemos? Poca sororidad hemos visto entre Irene Montero y la candidata de Asturias, Cova Tomé. La primera hace campaña sin la segunda… ¡Ah, que es una candidata «crítica» y gano las primarias! Recibo la llamada de una amiga, prima del actual Conde de Montarco. Y me dice: es que no sé de dónde se han sacado lo de Alejandra (de Rojas «presunta» hija de Juan Carlos I), porque es idéntica a mi primo.