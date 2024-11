Manuel Cortés rompe su silencio por primera vez sobre el episodio de la maguera de Isa Pantoja: "Hay un dato muy importante"

Manuel Cortés ha apoyado a su madre, Raquel Bollo, en una de las noches más importantes de su carrera en el mundo de la moda. La televisiva ha presentado su nueva colección, "Volver", arropada por su hijo en el SIQ Andalucía Costura Andaluza de Sevilla.

El artista ha elegido este escenario para romper su silencio y pronunciarse por primera vez sobre la última polémica en la que se ha visto envuelto tras la entrevista de Isa Pantoja en "¡De Viernes!": el episodio de la manguera en Cantora. Manuel Cortés era uno de los que estaba en la casa de Isabel Pantoja cuando el DJ mojó a su hermana en pleno diciembre, uno de los sucesos más traumáticos de la joven que ahora, años después, ha salido a la luz.

Raquel Bollo y su hijo, Manuel Cortés, en la presentación de su colección "Volver" Gtres

"Mi versión de los hechos, si la tengo que dar un día, la daré", ha comenzado diciendo Manuel Cortés ante las cámaras, explicando que ahora no es el momento porque "es algo que no me apetece, no está en mí y creo que ha quedado muy claro la postura".

El artista, además, ha reiterado que la protagonista de la historia "es mi prima Isa, no Isa, mi prima Isa" y que "es algo muy personal y ella ha dejado claro ya un par de veces que yo no tengo nada que ver" y que "no tengo nada de lo que defenderme".

Aún así, ha querido dejar un claro que "hay un dato muy importante" en este asunto. Tal y como ha desvelado Manuel, "se dice que Isa era menor", pero "yo también lo era". A pesar del conflicto que mantiene el clan Bollo con la hermana de Kiko Rivera, el hijo de Raquel no ha dudado en desearle lo mejor en su próxima maternidad.