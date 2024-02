David Bustamante y Poty se reconcilian tras 7 años: el vídeo de su reencuentro

"Desgraciadamente, no nos hemos vuelto a ver desde entonces, y me da mucha pena, porque siento un gran cariño hacia David. Mi opinión sobre él no ha cambiado para nada…". Así hablaba en LA RAZÓN hace apenas tres semanas Poty sobre su relación con Bustamante, el que fuera su gran amigo y con el que no mantenía contacto desde hace siete años, cuando el matrimonio entre el cantante y Paula Echevarría llegó a su fin.

Sin embargo, solo unos días después, el caprichoso destino quiso reunir a David y al coreógrafo en la gala del Gobierno de Cantabria, celebrada en Madrid a finales de enero. Allí se produjo su primer reencuentro tras años de distanciamiento, un reencuentro que quedó recogido ante las cámaras de Cantabria Televisión.

Bustamante no pudo disimular su sorpresa al encontrarse con Poty, y no dudó ni un momento en acercarse a saludarlo. Fue entonces cuando el coreógrafo le comentó: "Vamos a hacernos una foto, acércate, vamos a cerrar este capítulo". Dicho y hecho, el cantante y su otrora amigo posaron juntos ante el photocall, dando lo que se entiende como un primer paso hacia su reconciliación.

Días después, Poty se pronunció en la televisión autonómica de Cantabria sobre este emotivo encuentro, y una vez más, solo tuvo buenas palabras para el cantante: "Pero nunca hubo rechazo, odio ni malas palabras. Esas cosas no han ocurrido. El encuentro, ya veis qué tío más majo, cómo me da la mano. Llevamos seis años sin vernos y fue muy divertido, como si nos hubiésemos visto ayer por la tarde".

Aunque Poty no quiso ofrecer muchos más detalles sobre ese cariño reencuentro, sí confirmó que hubo "una llamada" entre ellos después y que "toda la gente, amigos, conocidos y gente cercana, se han alegrado".

Javier Castillo «Poty» larazon Larazon

Su enfrentamiento llegó a raíz del comienzo de la relación de Paula Echevarría y Miguel Torres. Por lo visto, los hombres del grupo de amigos que tenían previo a la separación evitaron conocer al exfutbolista al principio, para mostrar su apoyo a Bustamante. Pero cuando se percataron de que la actriz iba en serio con su nueva ilusión, finalmente aceptaron quedar con él.

Al parecer, esa cita molestó profundamente a Bustamante, que la entendió como una traición de parte de Poty. "Había estado 7 meses sin asistir a ningún encuentro con ella, a ninguna cena. Sí que iban mi mujer y la otra amiga, pero los hombres no íbamos para evitar una situación incómoda", recordó el coreógrafo, que parece que por fin puede cerrar el capítulo de su distanciamiento con Bustamante.